北韓疑又重啟寧邊核設施！屋頂「融雪現象」曝：核反應爐恐早啟動

▲美國智庫從寧邊核設施廠區內建築屋頂有無積雪，推斷平壤當局是否重啟寧邊核設施，圖為今年2月1日的5兆瓦核反應爐，其建築屋頂並無積雪。（圖／翻攝自38 North）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）光是今年1月就進行多達7次的飛彈試射，當局更表示不排除試射洲際彈道飛彈、甚至重啟核武試驗，先前國際原子能機構（IAEA）前任副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）就透露過，寧邊核設施屋頂融雪證明恐早已重啟，如今美國2大北韓分析智庫又表示，寧邊核設施的5兆瓦（㎿）原子反應爐早已啟動。

根據韓媒《News1》，從近期衛星相片中分析，從寧邊核設施廠區的屋頂融雪、附近九龍江無結冰等跡象來看，平安北道寧邊核設施的5兆瓦原子反應爐恐怕早已被平壤當局悄悄啟動。不過專家們卻分成2派意見，其中一派認為是基於「管理、維持」的目的啟動；而另一派卻認為，北韓重啟寧邊核設施，早已正式進入提煉濃縮鈾的階段。

美國智庫戰略與國際中心（CSIS）旗下所屬的《Beyond Parallel》就指出，從紅外熱像衛星相片來看，寧邊核設施5兆瓦原子反應爐冷卻水排水管周邊沒有結冰，而冷卻水排放口與九龍江的交界處也沒有結冰，然而在寒冬中其他河川卻還是結凍狀態，因此可推測平壤當局早已啟動寧邊核設施。

美國華府另一智庫《北緯38度》（38 North）則表示，寧邊核設施廠區內各處皆可觀測到積雪融化的現象，尤其是冷卻水排放處也出現融雪，此代表著當局持續啟動寧邊核設施的運作。

不過報導也指出，目前還無法確定平壤當局是否已重啟圓心分離機，提煉製造核武器時所需的鈽。

《Beyond Parallel》認為，平壤當局目前只是針對寧邊核設施進行日常性的檢驗工作，推測很可能是為了日後重啟寧邊核設施做準備，「若濃縮鈾提煉設施已經啟動運作，則雪融化的速度一定會比目前衛星相片所顯示的還要更快。」

《北緯38度》提出警告，「雖然鈾濃縮設施中設置圓心分離器的地點，其屋頂積雪並未融化，不過這也並非代表著圓心分離器從未啟動。」

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