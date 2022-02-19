　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「混打莫德納」抗體比BNT高！日本研究警告：但副作用更強

▲▼日本疫情,日本疫苗。（圖／路透）

▲日本厚生勞動省研究發現，混打莫德納的防護力較高。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

受到Omicron變異株肆虐影響，各國紛紛開始推動第3劑疫苗接種，而日本厚生勞動省的研究團隊近日也公布了數據發現，前2劑疫苗都施打BNT的人，第3劑接種莫德納的保護力會比施打BNT還高，也就是說混打的確能夠提高防護力，不過值得注意的是，出現發燒、疲倦以及頭痛等副作用的機率同樣也比較高。

根據《日本放送協會》報導，日本醫護人員是全國率先接種第3劑疫苗的族群，而全員的前2劑都是接種BNT。其中，截至28日為止，共有2826人接種BNT作為第3劑，另有773人則是混打莫德納作為加強劑。厚生勞動省研究團隊針對這3599名醫護人員進行調查，分析其對新冠病毒原始株的抗體值與副作用反應，並於18日公開相關數據。

調查報告顯示，第3劑也接種BNT的醫護人員的抗體值在1個月後上升了54.1%，然而混打莫德納的醫護人員1個月後卻平均上升了67.9%。國外同時也有研究指出，第3劑疫苗如果混打莫德納，針對新變異株Omicron的防護力將會更高。

▲▼日本大學生排隊打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第3劑疫苗接種率僅12.6%。（圖／達志影像／美聯社）

儘管混打莫德納的防護力較高，但研究也指出，如果是混打的情況，出現副作用的比例同樣也會提高。其中第3劑同樣接種BNT的醫護人員出現38度以上高燒的情況為21.4%、疲倦69.1%、頭痛55%；第3劑混打莫德納的醫護人員出現38度以上高燒的情形卻高達49.2%、疲倦78%、頭痛69.6%。而副作用幾乎都是在接種後的第2天出現，並持續2至3天。

另一方面，在受試對象中，有2名3劑都接種BNT的人疑似因疫苗出現心肌炎，但都未引發為重症。而混打莫德納的醫護人員則是沒有出現包含心肌炎在內的重病患者。而根據日本首相官邸最新數字，日本已完成第3劑疫苗的人口僅12.6%。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
等14年終於領到2.3億遺產！　女星媽媽癌逝…她曾窮到剩10
只賠截肢女孩10萬？　老闆娘出面反駁：不夠可以再提
快訊／北市公布最新足跡　經過多個捷運站
藝人郭美珠7百萬珠寶遭竊　女外傭出境行李「X光機」有金屬反應
水餃攤商丈夫、2子「陰轉陽」Ct值曝　2班停課14天
快訊／被同學傳染！板橋某國中生足跡曝　捷運這兩站上下車
快訊／「截肢女孩」公司遭罰45萬！局部停工處分
疫情趨緩陳時中可參選？　蘇貞昌回應了
快訊／新北集檢中心護理師確診　急匡18人採檢
「大陸最窮影帝」突宣布離婚！　拒接爛戲寧當外送員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又傳工安意外！女工整隻手捲入揉麵機　手掌慘被碾成碎肉末大噴血

「混打莫德納」抗體比BNT高！日本研究警告：但副作用更強

120歲阿公好猛！街頭光屁激戰「前後衝刺」影片曝　目擊者興奮狂拍

烏克蘭東部宣布「全面動員」　親俄份子領袖：快來兵役處報到

俄國沒有要撤軍！邊境軍力1月狂增9萬　美揭1現象：普丁真的想開戰

美情報：俄國列出「烏克蘭高官名單」　一旦入侵恐暗殺

暴風吹恐怖影片曝！路人因「大風吹」摔倒連滾5圈　4人慘被樹壓死

烏俄危機比冷戰更複雜！俄方缺席慕尼黑安全會議　主席：是個錯誤

近4000輛保時捷、賓利燒成廢鐵！貨輪海上失火原因：疑電動車起火

雙胞胎愛上雙胞胎　還想同時懷孕！姊妹羞曝「播種」時間都約好

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

又傳工安意外！女工整隻手捲入揉麵機　手掌慘被碾成碎肉末大噴血

「混打莫德納」抗體比BNT高！日本研究警告：但副作用更強

120歲阿公好猛！街頭光屁激戰「前後衝刺」影片曝　目擊者興奮狂拍

烏克蘭東部宣布「全面動員」　親俄份子領袖：快來兵役處報到

俄國沒有要撤軍！邊境軍力1月狂增9萬　美揭1現象：普丁真的想開戰

美情報：俄國列出「烏克蘭高官名單」　一旦入侵恐暗殺

暴風吹恐怖影片曝！路人因「大風吹」摔倒連滾5圈　4人慘被樹壓死

烏俄危機比冷戰更複雜！俄方缺席慕尼黑安全會議　主席：是個錯誤

近4000輛保時捷、賓利燒成廢鐵！貨輪海上失火原因：疑電動車起火

雙胞胎愛上雙胞胎　還想同時懷孕！姊妹羞曝「播種」時間都約好

新北議員談「缺蛋」遭民眾留言性騷擾　她：社群互動應性別友善

令和怪物2月狂飆生涯最快163公里　王柏融體驗火球

多家陸企被美列「惡名市場」　陸商務部：不負責任不客觀

桃園會展中心公共藝術設置公開徵選　歡迎優質藝術團隊參與　

北市公布確診足跡　案19990、19991到過馬偕醫院、大龍峒保安宮

夫妻下車「突然熄火」...車門反鎖　2歲女娃嚇哭警破窗救人

好市多新品「地獄級甜爆」　連台南人也不敢喝！網敲碗他：幫鑑定

快訊／大白天就酒駕　高雄賓士男逆向追撞多部機車2送醫

案19997北市足跡曝　康是美、洪瑞珍三明治店、多次往返捷運這3站

確診者足跡曝光！案19992曾搭306公車、坐捷運往返永春市府站

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

她忘上鎖就停車秒睡！竟遭外送員開門硬闖性侵

普丁下令：開始接收烏克蘭東部難民

貨輪失火全員棄船　4000輛保時捷還在燒

逼兒喝19年前母乳　瘋狂媽：成年禮物！

近4000輛豪車成廢鐵！貨輪起火原因曝：疑電動車燃燒

拜登：普丁已決定入侵烏克蘭　預料最近幾天行動

烏東驚傳連環爆炸！橘火球沖天照亮夜空

健檢2大「必做項目」！　日醫曝：做太多是自己嚇自己

半數俄軍就攻擊位置　新衛星圖曝光

烏東爆炸　親俄份子撤離民眾到俄

真子婚後超窮　上皇后爆「拿老本」救濟

即／烏克蘭朝「親俄區」發射百枚火砲

CPTPP開會　談台灣等新成員申請

更多熱門

相關新聞

又一例確診者到過大龍峒保安宮！北市公布案19989足跡

又一例確診者到過大龍峒保安宮！北市公布案19989足跡

新冠肺炎疫情延燒，台北市昨新增5例個案，皆為新北設計師及房屋代銷公司衍生個案。其中，案19989在2月13日到過50人聚會的滿穗台菜，之後在13、14日兩度造訪家樂福超市台北重慶北店，並於15日到訪大龍峒保安宮。

北市公布案19950足跡　搭北捷綠線、橘線

北市公布案19950足跡　搭北捷綠線、橘線

廣東一週增126例「香港輸入」

廣東一週增126例「香港輸入」

疫情趨緩陳時中可參選了？　蘇貞昌再訂目標：讓防疫、經濟共存

疫情趨緩陳時中可參選了？　蘇貞昌再訂目標：讓防疫、經濟共存

國巨楠梓廠1確診　市府急採檢1388人結果曝

國巨楠梓廠1確診　市府急採檢1388人結果曝

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19疫苗新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

女童趕作業看不清了　母：你裝的

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

報復前男友出道拍AV！　清純校花被起底名校女大生

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面