「混打莫德納」抗體比BNT高！日本研究警告：但副作用更強

▲日本厚生勞動省研究發現，混打莫德納的防護力較高。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

受到Omicron變異株肆虐影響，各國紛紛開始推動第3劑疫苗接種，而日本厚生勞動省的研究團隊近日也公布了數據發現，前2劑疫苗都施打BNT的人，第3劑接種莫德納的保護力會比施打BNT還高，也就是說混打的確能夠提高防護力，不過值得注意的是，出現發燒、疲倦以及頭痛等副作用的機率同樣也比較高。

根據《日本放送協會》報導，日本醫護人員是全國率先接種第3劑疫苗的族群，而全員的前2劑都是接種BNT。其中，截至28日為止，共有2826人接種BNT作為第3劑，另有773人則是混打莫德納作為加強劑。厚生勞動省研究團隊針對這3599名醫護人員進行調查，分析其對新冠病毒原始株的抗體值與副作用反應，並於18日公開相關數據。

調查報告顯示，第3劑也接種BNT的醫護人員的抗體值在1個月後上升了54.1%，然而混打莫德納的醫護人員1個月後卻平均上升了67.9%。國外同時也有研究指出，第3劑疫苗如果混打莫德納，針對新變異株Omicron的防護力將會更高。

▲日本第3劑疫苗接種率僅12.6%。（圖／達志影像／美聯社）



儘管混打莫德納的防護力較高，但研究也指出，如果是混打的情況，出現副作用的比例同樣也會提高。其中第3劑同樣接種BNT的醫護人員出現38度以上高燒的情況為21.4%、疲倦69.1%、頭痛55%；第3劑混打莫德納的醫護人員出現38度以上高燒的情形卻高達49.2%、疲倦78%、頭痛69.6%。而副作用幾乎都是在接種後的第2天出現，並持續2至3天。

另一方面，在受試對象中，有2名3劑都接種BNT的人疑似因疫苗出現心肌炎，但都未引發為重症。而混打莫德納的醫護人員則是沒有出現包含心肌炎在內的重病患者。而根據日本首相官邸最新數字，日本已完成第3劑疫苗的人口僅12.6%。

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