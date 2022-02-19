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金正恩搭豪華遊艇渡假！溜藍色滑水道被意外抓包　疑動向不單純

▲▼金正恩12日出席平壤和盛地區1萬戶新建住宅開工典禮。（圖／達志影像）

▲金正恩12日出席平壤和盛地區1萬戶新建住宅開工典禮。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）從今年1月起便進行多達7次的飛彈試射，該國最高領導人金正恩的行蹤再度成為焦點！繼1日他偕同妻子李雪主觀賞表演、12日頂著油頭盛裝出席平壤新建住宅開工典禮，而這之間他的行蹤成謎。從衛星商業照片分析，他位於元山的豪華海岸別墅前竟然出現一艘80公尺長、甚至設有滑水道的豪華遊艇。

根據韓媒《中央日報》，美國專門分析北韓議題的媒體《NK News》於當地時間15日指出，從近期Planet Labs拍攝的地球商業衛星影像中可以發現，金正恩80公尺長的豪華遊艇竟然於8至9日出現在東岸城市元山的外海，直到11日才回到原來的停泊處，該艘遊艇有數層樓，尾端甚至設有天空藍螺旋型滑水道，且備有奧運比賽規格的游泳池。

▼金正恩一艘80公尺長的豪華遊艇設有滑水道、奧運規格比賽游泳池。（圖／翻攝自Google Earth）

▲▼金正恩一艘80公尺長的豪華遊艇設有滑水道、奧運規格比賽游泳池。（圖／翻攝自Google Earth）

報導指出，金正恩1日、陰曆新年大年初一偕同妻子李雪主前往平壤萬壽台藝術劇場欣賞春節慶祝表演，12日頂著油頭盛裝出席平壤市和盛地區1萬戶新建住宅開工爆破典禮，然而在這段時間以內北韓國內官媒對金正恩的行蹤卻隻字未提，合理懷疑是攜家帶眷前往元山的豪華別墅渡假舒壓，並於9日搭乘豪華遊艇。

隨著南韓國內疫情因Omicron病毒升溫、單日新增確診者數甚至飆破10萬，北韓官媒似乎感到一陣絕望，在報導中向當地居民坦承，「不斷惡化的經濟災難似乎看不見盡頭」；然而在此之際，以「愛民形象」包裝的最高領導人金正恩卻攜家前往東岸城市元山渡假，形成強烈對比。

▲▼金正恩在元山海域至少擁有3艘豪華遊艇。（圖／翻攝自Planet Labs）

▲金正恩在元山海域至少擁有3艘豪華遊艇。（圖／翻攝自Planet Labs）

據悉，金正恩在元山一帶至少有3艘以上的豪華遊艇，其中一艘長50公尺，去年12月初被衛星捕捉到停靠在金正恩位於元山的專用碼頭，而金正恩家眷和心腹自從2020年夏季豪華遊艇設備升級後，便經常搭乘渡假。

不過韓媒《東亞日報》也指出，金正恩在父親金正日80歲冥誕（2月16日，光明星節）前不到平壤錦繡山太陽宮參謁、卻選擇造訪位於東岸的元山，恐怕是向南韓、美國釋出外交訊息的徵兆，因為新浦造船廠距離金正恩位於員山的豪華別墅，只需驅車1個半小時就可到達，新浦造船廠是北韓打造新型潛艦的重要海軍基地，用來試射潛射彈道飛彈（SLBM），推測未來恐怕有更頻繁的軍事動向。

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