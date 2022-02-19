45萬人喝這裡的水！沖繩水庫驚見大量未爆彈　官方緊急暫停取水

記者王佩翊／綜合報導

日本沖繩縣的倉敷水庫近日被爆出現大量未爆彈，陸上自衛隊獲報後已經緊急前往回收，而該水庫因為無法確認用水安全，因此緊急暫停取水。陸上自衛隊目前已經回收了725發未爆彈。據悉，其中有部分疑為二戰沖繩戰役時所使用的美製彈藥。

根據《沖繩時報》報導，沖繩倉敷水庫橫跨宇流麻市與沖繩市，負責供應附近45萬名居民的民生用水，然而該水庫的管理所員工7日進行定期檢查時，卻在水位下降區發現多發未爆彈。河川課人員13日前往水庫全區域進行目視檢查，並在14日正式通報沖繩防衛局與沖繩縣政府企業局，企業局隨即在當日下午2時30分暫停一切取水作業。

倉敷水庫內的水經過北谷淨水廠處理後，提供給附近45萬居民飲用，光是2020年度單日的取水量就高達2.2萬噸，占沖繩整體水源的5%。而倉敷水庫的前身瑞慶山水庫，是美國1961年2月在嘉手納彈藥庫地區興建的。美軍自1945年的沖繩戰役起正式接收嘉手納彈藥庫地區，為了供水給附近基地，因此在1959年改建為水庫，並於1961年啟用。

現今的倉敷水庫則是於1989年動工興建，直到1996年完工，並正式由沖繩縣政府管理。然而該水庫2009年也曾經發現大量未爆彈。

沖繩縣政府每年都會針對水庫進行1至2次的水質調查，然而2021年10月的最後一次檢查卻沒有發現任何問題。陸上自衛隊接獲通報後，隨即派遣第15旅團至水庫進行回收作業，並回收了725發未爆彈。而在確認水質未受汙染前，將不會重啟該水庫的取水作業。

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