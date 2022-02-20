3萬白玫瑰「浪漫花海」屢遭遊客闖入摘採 黃偉哲呼籲愛惜展品勿亂破壞

▲台南市永華市政中心旁的西拉雅廣場，布置逾3萬朵白色玫瑰花燈「浪漫花海」，自開展以來經常有民眾闖入拍照踩踏摘採，造成展品損壞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永華市政中心西拉雅廣場，布置逾3萬朵白色玫瑰花燈「浪漫花海」，吸引許多遊客慕名前來欣賞，但自開展以來經常有民眾闖入燈區拍照踩踏摘採，造成展品損壞，工作人員每天都疲於奔命巡檢修復，十分心疼，黃偉哲市長呼籲民眾愛惜展品，勿隨意摘採玫瑰燈，一起維護燈海，讓更多人可以共享浪漫氛圍。

台南市政府表示，「愛在台南．浪漫燈海」活動展期自即日起至3月27日止，每天晚上5點30分至10點在西拉雅廣場點燈。以超過3萬朵的白色玫瑰花燈為主軸設計布展，從空中俯瞰是浪漫的花型，現場還有打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。

另外，在西拉雅廣場靠近永華路的「富庶 豐饒 耀台南」，以垂掛金黃光LED，代表稻穗豐收，而向上支撐的藍光LED弧形柱體則象徵科技與經濟蒸蒸日上，展望更豐盛的一年。作品不僅充滿意義，更是好拍又好看。

台南市政府提醒，接下來228連假及314白色情人節，預期有更多民眾來賞燈，呼籲民眾落實入場實聯制、戴好口罩，遵循現場工作人員的引導。另外，花海內佈有燈區電源線，目前已架設圍籬阻隔民眾誤闖，呼籲大家發揮公德心，切勿跨入花海燈區內拍照，共同維護燈區設施，並確保參觀安全。