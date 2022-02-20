冬奧閉幕2／美中日另類友好交流　選手村「搶換」皮卡丘、冰墩墩

▲ 奧運傳統社交活動，選手村彼此交換各國紀念徽章 。（圖／受訪者提供）

記者任以芳／北京報導

2022北京奧運今（20日）舉行閉幕式，選手村各國運動員、志願者和記者迷上彼此互換紀念徽章，這也是奧林匹克最傳統熱門的社交活動。《東森新媒體ETtoday》記者也訪問到位於崇禮的工作人員，他說，今年大陸的冰墩墩廣受外國朋友喜愛，日本徽章也非常搶手，像是皮卡丘、多拉Ａ夢徽章非常稀少，成為交換大熱門，成為奧運比賽期間最溫暖的傳統社交活動。

▲2022冬奧紀念徽章 。（圖／受訪者提供）

歷經一個多月的閉環相處，北京冬奧選手村氣氛也從陌生變成依依不捨。有很多人掛證件的兩根長帶子，綴滿各國繽紛的徽章，這些都是友誼交流象徵。至於這些被統稱為「PIN」的金屬徽章，分成四種類型，分別是媒體、贊助商、供應商、和參賽代表團徽章，還有交換禮儀和規則，「只換不賣」是重點。

▲2022冬奧紀念徽章，冰墩墩、雪容融徽章很受歡迎 。（圖／記者任以芳攝）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的冬奧志願者吳先生，服務於張家口崇禮選手村。他首先解釋交換徽章流程，受限疫情，志願者不能主動與人交換徽章，如果是幫忙其他國家隊員，或是交流介紹、引導場館服務資訊等工作後，大家就會主動提出交換意願，沒有任何代價，存粹是喜歡和表達感謝之情。

至於最受歡迎的紀念徽章有哪些？接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問小雪（化名），工作地點在首鋼滑雪大跳台場館，主要負責後勤工作。她開心分享，大陸紀念徽章人氣很旺，不少美國、日本運動員特別喜愛冰墩墩系列徽章。其他大陸限量款徽章也很受外國人歡迎，大家會用冰墩墩或是雪容融去交換其他國家徽章。

▲日本動漫系列徽章十分受歡迎 。（圖／受訪者提供）

小雪說，「首鋼選手村的日本徽章最火爆，而且數量稀少。皮卡丘、多啦A夢、海賊王徽章十分搶手，可能是我們對日本動漫比較熟悉，大家特別比較喜歡。巴赫主席愛心徽章很有代表性意義，加拿大、法國徽章也是交換大熱門。」另外，奪得單板滑雪男子大跳台金牌、單板滑雪男子坡面障礙技巧銀牌17歲小將蘇翊鳴也有徽章，贊助商特地製作「一路向冬」的徽章紀念價值。

許多大陸志願者都是學生居多，透過外國運動員、媒體，或者中國的媒體互換徽章，可以認識非常多的好朋友，了解各國文化背景，同時加強英語交流，可以跟外國朋友去講述不同國家徽章的來歷，成為十分難得人生體驗。

▼2022冬奧大陸運動員蘇翊鳴「一路向冬」紀念徽章 。（圖／受訪者提供）