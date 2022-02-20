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今晨6.2℃！寒流「低溫、豪雨、強風」特報齊發　全台急凍再下4天

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

低溫、豪雨、強風特報齊發！中央氣象局觀測，今天（20日）清晨全台最低溫出現在新北市瑞芳鼻頭角的6.2度。氣象專家吳德榮提醒，今至周一晨本島平地最低氣溫約可降至8度，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷，所以感覺上會是這個冬季最冷的一波，大範圍連日多雨至周三。

►今晨至周一上午低溫區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

►豪雨特報：

基隆市、新北市

►大雨特報：

台北市、台中市、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣

氣象局對7縣市發布豪大雨特報，東北風及華南雲雨區影響，今基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

（圖／氣象局）

▲▼今全台有雨。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今在寒流影響下，天氣會非常寒冷，整天至周一清晨是這波寒流勢力最強的時候，預估台南以北及宜蘭的低溫僅約9到12度，高屏及花東低溫則在14到16度，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些；由於白天冷空氣亦強，各地全天氣溫均偏低，預測台南以北及宜蘭高溫僅10至13度，高屏及花東約15至18度。

氣象局指出，水氣方面，受華南雲雨區東移影響，各地持續性下雨，特別是中部以北、東北部及東部地區有局部大雨或豪雨發生的機率；若溫度與水氣配合，北部2000至2500公尺以上山區、中南部3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，周一寒流及華南雲雨區東移影響，各地天氣非常寒冷，特別是清晨時分感受格外強烈，白天氣溫上升的幅度雖然較前一天多，不過台南以北及宜蘭仍偏冷，其他地方也頗有涼意；各地仍容易下雨，尤其北台灣降雨機率仍相當高，基隆北海岸及東北部也有大雨發生的機率。

氣象局預報，周二起寒流逐漸減弱，氣溫稍回升；周二、周三華南雲雨區持續東移，中部以北、東半部地區及南部山區仍容易降雨，下雨時間有機會縮短，南部平地降雨機率則會降低；周四華南東移出來的雲雨會逐漸減少，降雨可望縮小至北部及東半部地區，中南部逐漸轉為多雲的天氣；周五、周六北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一受2021-2022冬季最強冷空氣影響，水氣又多，各地有雨，雨勢時大時小，降雨時間、南台灣相對較短，其他地區都很長。

吳德榮提醒，今日至周一晨本島平地最低氣溫約可降至8度，其中無輻射冷卻加成，故無法創此冬季的平地最低溫紀錄（12月4日竹苗平地曾降至5.9度）；不過，由於陰濕多雨，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷，所以感覺上會是這個冬季最冷的一波；周一各地持續有雨，白天起氣溫略回升仍很寒冷。

吳德榮分析，周二各地持續有雨，氣溫續回升，天氣濕涼微冷；周三鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降再轉冷；周四鋒面離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨，背風面桃園以南晴朗穩定，北台偏冷，其他各地早晚冷；周五、周六大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率，白天逐日回暖，清晨仍有輻射冷卻帶來的低溫。

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