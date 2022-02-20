　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚國道3死車禍畫面曝！2人「身軀交疊」卡駕駛座　1人噴飛車外亡

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市20日凌晨0時許，發生一起嚴重死亡車禍，當時一輛BMW行經國道一號南下35.5k平面段時，疑似因為車速過快，因此自撞分隔島，造成車內1人當場噴出車外、另外2人身軀交疊受困在車內，而3人經送醫搶救後均不幸宣告不治，而這起駭人車禍的畫面，也於稍早曝光。至於事故詳細發生原因，仍待後續調查。

▲▼泰山轉接道凌晨發生重大車禍，1輛BMW自撞分隔島後車頭炸開，1人噴飛車外，2人卡在車底。（圖／記者游宗樺攝）

▲泰山轉接道凌晨發生重大車禍。（圖／記者游宗樺攝）

這起事件發生在20日凌晨，當時21歲的陳姓男子、23歲的陳姓男子、24歲的王姓男子開車行經該處，疑似因為天雨路滑、視線不良，外加上車速過快，車子失控撞上五楊高架匝道的分隔島，而巨大的撞擊力道不僅讓車頭全毀，滿地都是車體殘骸、碎片，也讓車內1人當場噴飛到路肩、另外2人受困車內。

▲▼泰山轉接道凌晨發生重大車禍，1輛BMW自撞分隔島後車頭炸開，1人噴飛車外，2人卡在車底。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼泰山轉接道凌晨發生重大車禍，1輛BMW自撞分隔島後車頭炸開，1人噴飛車外，2人卡在車底。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼ 國道3死車禍，事發影片曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 國道3死車禍，事發影片曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消到場後發現，受困於駕駛座上的2人因車體嚴重變形，身軀交疊在車內難以脫困，只能動用配壞器材將人救出，而3人被救出時均已失去生命跡象，雖被緊急送往醫院搶救，但最終仍是不幸因傷勢過重而宣告不治。

▲▼ 國道3死車禍，事發影片曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

從畫面中可見，當時後方車輛的行車紀錄器拍到白色BMW高速行駛在國道上，而事隔大約36秒後，BMW就已經撞上分隔島，巨大的撞擊力道讓車體完全變形，現場滿目瘡痍。此外，3人經抽血檢測後，均無酒精反應，因此詳細車禍事故原因，仍待調查。

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
小聘要36萬！婆婆變臉嗆親家「賣女兒」　她哭訴婚後生活網全挺
快訊／18：49發生規模4.9有感地震　網傻：晃了一下
7-11「隱藏優惠」太晚知道　他結帳爽打65折
Omicron入侵腸道「戳鼻恐篩不到」　 學者揭6大隱形症狀
借不到錢「朝友賓士潑紅漆」　兇手竟是前職棒球員
暖暖包不是握手上！醫博士認證「放4部位」迅速暖
檢疫所「翻攪查違禁品」畫面曝！香菸埋便當裡、礦泉水箱藏高粱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚國道3死車禍畫面曝！2人「身軀交疊」卡駕駛座　1人噴飛車外亡

借不到錢竟朝友人賓士潑紅漆　損友竟是前時報鷹球員

宜蘭2慣竊入侵民宅偷電器　監視全都錄！隔天雙雙落網

酸民嘴「何不無償幫打官司」…呂秋遠秒回：好　截肢女孩親回感謝

屏東市自小客撞路旁變電箱　疑超速釀禍車毀4傷

恆春東門公廁傳偷拍　男子喊冤主動交手機：換衣服被誤會

寒流凍翻！全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

禍從天降！竹縣轎車暗夜撞護欄噴飛　重壓小黃翻覆女駕駛輕傷

新北天道盟槍枝供應者「柏坤」落網　搜出改造霰彈槍、5把手槍

台中海線強風吹倒10公尺高老榕樹　小貨車慘狀曝

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

金宇彬.李光洙.林周煥組「BBS」要贏BTS？　《社長2》高帥工讀生...居民問：你哪位？

驚悚國道3死車禍畫面曝！2人「身軀交疊」卡駕駛座　1人噴飛車外亡

借不到錢竟朝友人賓士潑紅漆　損友竟是前時報鷹球員

宜蘭2慣竊入侵民宅偷電器　監視全都錄！隔天雙雙落網

酸民嘴「何不無償幫打官司」…呂秋遠秒回：好　截肢女孩親回感謝

屏東市自小客撞路旁變電箱　疑超速釀禍車毀4傷

恆春東門公廁傳偷拍　男子喊冤主動交手機：換衣服被誤會

寒流凍翻！全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

禍從天降！竹縣轎車暗夜撞護欄噴飛　重壓小黃翻覆女駕駛輕傷

新北天道盟槍枝供應者「柏坤」落網　搜出改造霰彈槍、5把手槍

台中海線強風吹倒10公尺高老榕樹　小貨車慘狀曝

台南安平玩樂提案！親手捏陶、搭遊船在「台版塞納河」賞夕陽

怪男鐵粉直接闖家裡！　正妹大胃王「公開點名警告」：再來就報警

「虎斑貓把考卷吃了」被阻止轉頭怒瞪　奴才心累：紙有那麽好吃嗎

寒流凍翻全台一夜「41人猝死」　雙北就有14人

林岱安接棒統一獅隊長　瞭解泰迪優勢有想法

快訊／花蓮外海18：49發生規模4.9有感地震　網傻：晃了一下

太陽浪花兄弟上線了　塔克老師大復活砍14分8籃板7助攻

快訊／外籍移工相約捉魚1人失蹤未回 今午尋獲卡溪中溺斃亡

火腿氣氛佳！王柏融抽到第4棒：上次這麼興奮是國中

迷你杜賓見媽返家「電臀啟動」　尾巴晃到剩殘影迎接最愛人

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

社會熱門新聞

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

摩鐵激戰人妻　綠帽夫半夜崩潰爆哭

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

藝人郭美珠7百萬首飾遭竊　外傭行李「X光機」現金屬反應

網美Amber遭螺旋槳削奶　無照業者被送辦了

台中五岔路口科技執法　2天拍下近7百件違規

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

即／基隆台2線機車與瓦斯車對撞　騎士不治

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

保二督察崩潰控長官霸凌　「請停止羞辱」截圖曝

爆乳JKF女林柔柔控性騷　薔薔父無奈

更多熱門

相關新聞

全台濕冷到週三　一圖秒懂未來一週何時回暖

全台濕冷到週三　一圖秒懂未來一週何時回暖

受到寒流影響，中央氣象局持續針對20縣市發布低溫特報，根據氣象局17時最新預報指出，週三之前全台還是又濕又冷，尤其今晚到明天清晨中部以北都有機會出現10度甚至「個位數」低溫，離島金馬更冷，氣溫僅在4至7度間，提醒民眾今晚至明晨仍須慎防低溫。

府院要調查處分黃郁婷！教長說重話

府院要調查處分黃郁婷！教長說重話

調查黃郁婷言行　體育署2週內開會

調查黃郁婷言行　體育署2週內開會

馬祖今晨僅2.7度！山區與平地「降下冰霰」

馬祖今晨僅2.7度！山區與平地「降下冰霰」

太平山翠峰林道　霧淞美景遊客驚喜

太平山翠峰林道　霧淞美景遊客驚喜

關鍵字：

國道車禍事故護欄影音

讀者迴響

熱門新聞

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

薔薔爸遭控騷擾JKF女郎　她怒公開「主動應徵」截圖

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

他「上了好兄弟嬌妻」美夢成真！富商崩潰賣妻

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

求婚照被手滑提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

摩鐵激戰人妻　綠帽夫半夜崩潰爆哭

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面