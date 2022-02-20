驚悚國道3死車禍畫面曝！2人「身軀交疊」卡駕駛座　1人噴飛車外亡

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

新北市20日凌晨0時許，發生一起嚴重死亡車禍，當時一輛BMW行經國道一號南下35.5k平面段時，疑似因為車速過快，因此自撞分隔島，造成車內1人當場噴出車外、另外2人身軀交疊受困在車內，而3人經送醫搶救後均不幸宣告不治，而這起駭人車禍的畫面，也於稍早曝光。至於事故詳細發生原因，仍待後續調查。

▲泰山轉接道凌晨發生重大車禍。（圖／記者游宗樺攝）

這起事件發生在20日凌晨，當時21歲的陳姓男子、23歲的陳姓男子、24歲的王姓男子開車行經該處，疑似因為天雨路滑、視線不良，外加上車速過快，車子失控撞上五楊高架匝道的分隔島，而巨大的撞擊力道不僅讓車頭全毀，滿地都是車體殘骸、碎片，也讓車內1人當場噴飛到路肩、另外2人受困車內。

▲▼ 國道3死車禍，事發影片曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消到場後發現，受困於駕駛座上的2人因車體嚴重變形，身軀交疊在車內難以脫困，只能動用配壞器材將人救出，而3人被救出時均已失去生命跡象，雖被緊急送往醫院搶救，但最終仍是不幸因傷勢過重而宣告不治。

從畫面中可見，當時後方車輛的行車紀錄器拍到白色BMW高速行駛在國道上，而事隔大約36秒後，BMW就已經撞上分隔島，巨大的撞擊力道讓車體完全變形，現場滿目瘡痍。此外，3人經抽血檢測後，均無酒精反應，因此詳細車禍事故原因，仍待調查。