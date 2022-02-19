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228連假避免壅塞　省道疏運措施報你知

▲228連假一工處轄管省道疏運措施報您知。（圖／一工處提供）

▲228連假一工處轄管省道疏運措施報您知。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應228連假即將到來，公路總局第一區養護工程處(一工處)預估3天連續假期，北部地區自26日(星期五)下午起，在快速公路銜接國1及國3附近路段會有車潮湧現，呼籲長途北上的鄉親可以提早出發，避開車多時段，也請短程出遊的鄉親多利用鐵路及客運，若駕車出遊，可考慮走替代路線，避免壅塞。▲228連假一工處轄管省道疏運措施報您知。（圖／一工處提供）

一工處規劃台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，建議鄉親出發前先上網了解路況，或可改道行駛，避開國道壅塞車路段；北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線台2丙線、台9線等省道替代路線。

台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，將於2月26日的0~12時封閉南下匝道，用路人可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。高公局預定2月28日7~24時封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

一工處說，依據往年經驗，由台64線連接台61線南下的車輛，常因台北港前路口的號誌無法消化車流而造成車陣回堵，一工處建議用路人可以提前在八里下匝道後左轉縣道105線中華路，由台61線八里交流道上西濱快南下。

台61線於新竹市區有5.5公里的斷鏈路段，必須由台15線連接，為因應大量車流進入竹市：(1) 2月26日上午~2月28日，每日上午09時至晚間21時啟動沿線號誌連鎖的連假時制，(2)台68線下匝道自2月25日晚間21時~2月28日晚間21時禁止左轉台15線南下，(3)2月26日放假首日及2月28日收假日有較大車流，所以聘請義交於重要路口協助疏導，並於上午9時~12時視交通狀況機動禁止左轉，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，依序前進。

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