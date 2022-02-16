請注意！台3線桃園大溪及龍潭段　區間測速系統16日起執法

▲台3線大溪及龍潭段區間測速16日起執法。（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪、龍潭區因區內景點多，平假日吸引許多人潮前往，人車來往頻繁，桃園市警察局針對公路總局一工處轄區台3線30.5K－31.8K大溪路段台3線50.5K－51.7K龍潭路段，區間測速設備資安檢測已完成，本月16日起開始執法。

一工處表示，區間測速執法係以車輛通過區間測速起點及終點時，相關設備將辨識通過之車牌並紀錄通過時間，由系統計算車輛的平均速率，當平均速率大於速限即代表超速，相較舊有的固定式測速照相僅能進行單點測速取締照相，區間測速可將速度控制範圍由點擴展至線。交通部於2021年12月底針對區間測速設備公布資安檢測要求，各單位完成檢測後即可公告執法。

公路總局一工處呼籲用路人，按公路速限行車不超速，才是確保行車安全的不二法門，行經區間測速路段請穩速行駛即可避免受罰，也能確保行車安全。相關道路行車資訊請隨時收聽警廣、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。