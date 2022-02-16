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出遊潮爆發！228連假逾20處省道易壅塞　這兩天觀光景區車流最多

▲228連假，公路總局預估蘇花改又將掀起觀光車潮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲228連假，公路總局預估蘇花公路將湧現車潮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許維寧／台北報導

2月26日至2月28日為228連續假期，交通部公路總局今天（2/16）表示，預計今年228連假以觀光旅遊車潮為主，且預計2月25日週五下午車潮就會陸續湧現，公路總局也預測省道易壅塞路段，民眾可預先準備。

交通部公路總局表示，預估今年228連續假期車潮將自2月25日下午陸續出現，觀光旅遊車潮將於2月26日至2月27日上午湧現各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮，則預計從於2月27日下午開始至2月28日。

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公路總於也預測省道易壅塞路段：

主要幹道：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻到香山、竹南及中彰大橋改建路段。

銜接高速公路路段：台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國3關廟交流道。

重要觀光風景地區鄰近路段：台2線福隆～瑞濱及萬里～大武崙路段、台2線及台2乙線關渡～淡水路段、台3線及台7線大溪～慈湖路段、台3線大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段。

公共運輸方面，公路總局呼籲民眾返鄉出遊多加利用公路客運，228連續假期預售票已於1月25日起陸續開始販售，截至2月14日止，東西部國道客運均尚有9成空位，購票資訊可至各客運業者官網查詢。因應新冠肺炎疫情，也督導各場站及客運業者於營運期間加強車輛、場站、候車地點或高頻次接觸設施清潔消毒作業，落實人車防疫措施及安全整備。

為紓緩壅塞路況，公路總局依各路段連續假期的交通特性規劃疏運措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車通行管制及省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

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228連假蘇花公路壅塞公路總局車潮

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