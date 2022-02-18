2022台南善化草莓季開跑　黃偉哲歡迎民眾來品嚐

▲台南市長黃偉哲表示，26日在善化區LM蓮潭公園辦理「莓來野趣」產業文化活動，歡迎來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區公所攜手5家草莓業者，2月26日至3月25日止，辦理2022善化草莓季活動，市長黃偉哲表示，善化區是唯一在北迴歸線以南，可以種得出草莓的地方，民眾不用到大湖，在台南即可吃到美味的草莓，歡迎民眾攜家帶眷來台南體驗採草莓樂趣，26日在善化區LM蓮潭公園辦理「莓來野趣」活動，歡迎來參加。

農業局長李建裕指出，草莓原屬溫帶植物，經改良品種後，已適應台灣的種植環境。台南市草莓種植面積約5公頃，產量約63.2公噸，其中善化區種植2.6公頃，為台南市最大宗產區，在地草莓業者累積多年種植經驗，不斷精進栽培技術，不僅草莓品質大幅提升，也提供民眾有更多體驗農業休閒活動的場域。

農業局表示，善化草莓季活動自2月26日至3月25日，結合晴光、晴空、溫馨、美裕、南科等5家在地果園，推出採果8折優惠，消費滿額還有機會獲得限量莓式手提包，數量有限、送完為止；善化草莓季舉辦多年，特於26日辦理「莓來野趣」產業文化活動，將以「野餐音樂會」為主題，邀請YOYO家族「草莓姐姐」現場帶動跳，另當日善化啤酒廠還將特製草莓啤酒供民眾試飲，歡迎大小朋友一起來善化感受自然田園風光、體驗採草莓的樂趣。活動詳細資訊可上善化區公所臉書粉絲專頁https://reurl.cc/6EjpYr查詢。