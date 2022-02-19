烏俄危機比冷戰更複雜！俄方缺席慕尼黑安全會議　主席：是個錯誤

▲「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）18日在德國開幕。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）18日在德國開幕，在為期三天的議程中，主要聚焦在烏俄衝突，聯合國秘書長古特瑞斯強調，目前的情勢比冷戰時期還更加複雜。不過，俄羅斯官方卻未派任何代表出席，會議主席伊辛格指出，俄方的缺席是個錯誤，會議能分享的價值觀也變得有限。

根據《德國之聲》報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在開幕致詞中表示，目前全球的安全局勢可能比冷戰時期更不穩定、更加複雜，同時警告烏俄衝突是災難性的，現在是亟需降溫的關鍵時刻，「由於俄羅斯軍隊在烏克蘭周圍集結，我對歐洲緊張局勢加劇和軍事衝突的增加感到擔憂，我仍然認為這不會發生，但如果真的發生了，這將是災難性的。」

俄羅斯在會議前夕表明，今年不會派代表出席，這也是數年來首度缺席，俄國就連2014年入侵克里米亞前夕，同樣有派外交部長參與。會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）對此感到相當遺憾，俄羅斯的缺席代表會議能分享的價值觀有限，「我認為這是個錯誤，他們的缺席意味著莫斯科沒有機會就烏克蘭危機發表意見。」

不過，伊辛格也說，許多俄羅斯人未出席的原因還包含新冠疫苗，因為慕尼黑安全會議規定，會者必須接種德國批准的疫苗，但大部分的俄國人都是施打國產疫苗，所以無法進入會場。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，俄羅斯增兵構成了令人無法接受的威脅，「我們必須在溝通架構下非常謹慎。」美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）說，現在仍有希望緩和局勢，但若是莫斯科採取激進行動，美方也會立刻制裁反擊。

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