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北韓疑重啟寧邊核設施！「這2處」屋頂積雪融化　研判產製濃縮鈾

▲▼去年11月24日的衛星圖像顯示，北韓寧邊核設施最近有水和蒸汽被排出的跡象，顯示該核反應堆可能正在運轉。（圖／翻攝自38North官網）

▲去年11月24日的衛星圖像顯示，北韓寧邊核設施最近有水和蒸汽被排出的跡象，顯示該核反應爐可能正在運轉。（圖／翻攝自38North官網）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年1月以來進行7次飛彈試射，當局更怒嗆不排除重啟核試驗、試射洲際彈道飛彈，令美日韓3國外交首長聚集夏威夷商討對策。如今，美國智庫史汀生中心（Stimson Center）發現，北韓似乎正準備重啟寧邊核設施，從衛星相片觀察到核設施融雪，推測北韓恐正準備提煉可用於核武製造的濃縮鈾。

根據《韓聯社》，美國華府智庫史汀生中心特別研究委員、前國際原子能機構（IAEA）副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）日前向美媒《美國之音》（VOA）透露，從本月1日所拍攝的寧邊核設施衛星相片來看，可以得知部分設施的屋頂積雪融化，分析平壤當局恐怕早已悄悄啟動寧邊核設施。

海諾寧表示，寧邊核設施的供給所與管理室的屋頂上積雪開始融化，其中供給所設置圓心分離器，圓心分離器的設置空間內放置用於製取濃縮鈾的六氟化鈾（UF6）。

海諾寧分析，寧邊核設施只有在運作時才會有加熱的動作，因此研判寧邊核設施的鈾濃縮工廠已在運作中的可能性相當高，且用於協助組裝圓心分離器、除汙、維持溫度、分配電力等相關設施上的積雪也正在逐漸融化。

至於用於產製鈽的5兆瓦（㎿）原子反應爐也同樣因積雪融化等理由，研判可能已開始運作。海諾寧表示，「渦輪機建築與換熱設施的屋頂、換熱煙囪的積雪也已確定開始出現融化，協助原子反應爐運作的建築群幾乎明顯出現類似現象。」

不過海諾寧也指出，使用後核燃料儲藏所的屋頂仍可見到積雪，研判近期應未進行再處理作業。

據悉，北韓為了取得製造核武所使用的核物質，在寧邊核設施園區分別興建用於產製鈽、濃縮鈾的工廠，只要這些設施與建築被專家從衛星相片中發現燃起蒸氣、或出現相關車輛通行此處時，則會被外界研判平壤當局已著手進行重啟寧邊核設施的準備。

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