俄國沒有要撤軍！邊境軍力1月狂增9萬　美揭1現象：普丁真的想開戰

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄如今的情勢不明，儘管俄羅斯日前宣布部分撤軍，但由於俄方近1個月在邊境增加了約9萬人的兵力，因此西方國家依舊認為俄軍隨時會進攻烏克蘭。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）18日指出，俄軍在邊境集結一事「絕非虛張聲勢」，且普丁也在邊境備妥了醫療、後勤等資源，「如果俄羅斯真已決定要撤軍，那我們根本不會看到這些」。

據ABC報導，奧斯汀在ABC的政論節目《本週》中表示，他不認為俄軍在邊境集結的行為只是在「虛張聲勢」，因為普丁看起來已成功集齊了入侵烏克蘭所需要的所有資源和軍隊，「俄羅斯目前有幾種可行的選項，現在只要他們一下令開戰，就可以在短時間內發動攻擊」。

▲奧斯汀認為，俄軍在邊境集結「絕非虛張聲勢」。（圖／路透）

儘管俄羅斯日前聲稱，軍方在完成軍事演習後，會逐步從邊境撤軍，但美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）表示，俄方在烏克蘭邊境部署的兵力，已從1月的約10萬人增加到16萬9000到19萬人之間，因此美國與北約依舊認為俄軍隨時會進攻烏克蘭。

奧斯丁指出，美國觀察到，俄軍目前在邊境仍有戰力集結、輸送後勤與醫療支援，以及戰機飛行的情況，顯示俄軍根本還沒要撤兵。他也在節目中認可主持人拉達茲（Martha Raddatz）所言，普丁已在邊境備妥了醫用帳棚、醫護人員等，「如果俄羅斯真已決定要撤軍，那我們根本不會看到這些」。

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