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美女鄉代脫衣視訊撩人夫　鄰里皆知精神痛苦董娘妻求償5百萬

▲伸港鄉代陳聿琦被女董座求償500萬元。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

▲伸港鄉代陳聿琦被女董座求償500萬元。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉代陳聿琦遭到建設公司陳姓女董座指控，與她丈夫視訊寬衣解帶擺出猥褻不雅姿勢，還到她住家大聲咆哮，指責陳夫另結新歡始亂終棄，向女鄉求償500萬元，女鄉代辯稱是禁不起對方的熱烈追求，僅同意網交、從未發生肉體關係，法官判賠25萬元，全案可上訴，今天女鄉代未接電話，無法得知她的看法。

女董座主張，她與丈夫於1984年間結婚，兩人結婚30多年，至今仍有婚姻關係。對方明知自己的丈夫已婚，自己卻於2014年至2019年間，在家中電腦發現陳夫與女鄉代，兩人寬衣解帶擺出猥褻不雅姿勢視訊照片；又於2019年8月1日，對方還到自己位於和美鎮住處大聲指責陳夫另結新歡，對其始亂終棄，令鄰里皆知，加深精神上痛苦，讓夫妻婚姻關係發生難以回復，因此向鄉代求償500萬元。

女鄉代則向法官供稱，陳夫跟她說，他與女董座雖然名義上是配偶，其實2人早已貌合神離，婚姻關係早已出現裂痕，並指女董座也知道，陳夫早已花名在外多年，同時擁有多名狀似親暱的異性友人，也從未插手阻止，女鄉代為失婚婦女，禁不起對方熱烈追求，僅同意與他網交，從未發生肉體關係，是陳夫趁機竊錄視訊影像，藉此要脅與他繼續交往，自己並未破壞其夫妻關係。

陳聿琦抗辯，女董座於2017、2018年間疑因地方選舉利益糾葛，已將這一段竊錄的影像散布於眾，導致毀損名譽，已向警局提出妨害名譽及偽造文書告訴，是女董座委請地方仕紳協調，才撤回告訴，由此可知，女董座早已知悉2人關係，起訴已超過民法第197條的2年時效，法官認為，女董座是於2019年8月在與丈夫共同使用的電腦中取得脫衣視訊，在2020年12月提起訴訟，應未逾2年時效。

▲伸港鄉代陳聿琦被女董座求償500萬元。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

▲伸港鄉代陳聿琦被女董座求償500萬元。（圖／翻攝自陳聿琦臉書）

法官調閱兩造2019年財產資料，針對慰撫金的賠償，女董座年收200萬元、名下財產價值約1億多；女鄉代所得約80萬元、名下無財產等，再審酌女董座家庭婚姻生活雖因女鄉代行為受有負面影響，導致受有精神上的痛苦，然女鄉代與其丈夫在通訊軟體為脫衣視訊，無證據證明實際上有發生肉體關係，使其丈夫精神出軌等情形，認原告請求精神慰撫金500萬元尚屬過高，應以50萬元為適當。

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