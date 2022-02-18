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社會 社會焦點 保障人權

鄰鬼月「披麻帶孝擺腳尾飯」討債　女兒護母1動作反賠2萬

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣彭姓男子指控林姓鄰居侵吞800萬元投資金，竟在2020年9月15日鬼月期間，在對方住處正對面披麻帶孝擺設供桌，還放上照片並準備腳尾飯，引起林家母女不滿，雙方發生衝突，導致他臉部受傷，手機、藍芽麥克風毀損，憤而提告。雖然林女是為了保護母親才出手，但彰化地院法官認為，彭男這樣的討債方式也不可取，最終判林家母女罰金2萬元、1000元，全案仍可上訴。

神主牌,牌位,祭祖,拜拜（圖／CFP）

▲彭男堅稱自己只是在祭拜，無關催債，但法官不採信。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

判決書中提到，彭男自認與林男在多年前有金錢糾紛，一再催討都沒有結果，於是在2020年9月15日下午1時30分時，於林家正對面的馬路旁披麻帶孝擺設供桌，並點燃線香、準備腳尾飯，供桌旁則放著一塊印有林男照片的墓碑樣式板子，上面寫著，「尋人啟事，拜請陰陽二界好兄弟來抓鬼，欠我錢躲起來，林XX在台東初鹿山莊吞了我土地投資款800萬……」等等。

林男的姊姊當時剛好回娘家探視，沒想到正好目擊彭男在鬼月「祭拜」自己弟弟，氣得出面制止，雙方因此爆發衝突，過程中她試圖搶下彭男的手機；此時，一旁的林母見女兒和鄰居大打出手，也上前幫忙抓住彭男的手。彭男的手機和藍芽麥克風在爭執過程中毀損，他的臉也被打傷，憤而報警並決定提告。

林女出庭時坦承與彭男起口角，但辯稱是因為對方一直跑來鬧事，父親的聲譽因此被毀掉，當下氣不過才會出手，「我上前制止他錄影，但我是擔心我母親（84歲）的安危，我沒有傷害他的意思，我也沒有碰到他的手機」。林母在審理時也矢口否認曾動手搶手機。

彰化地院法官認為，雖然林女的行為不當，但她是為了維護父母；而彭男與林男的債務糾紛已有多年，卻不思以正當方式爭取權益，選在鬼月用祭拜的方法討債，造成不相關人士困擾，考量到他傷勢輕微，最終依強制罪判林女罰金2萬元、林母罰金1000元，全案仍可上訴。

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