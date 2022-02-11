變換車道沒打方向燈！2分鐘被檢舉3次　法官判後2次免罰理由曝　　

▲彰化蔡男行經國道1號368K處因變換車道未打方向燈遭檢舉3次。（圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名蔡姓男子，2020年10月開車行經國道1號南向高雄路段時，因為未打方向燈就變換車道，短短2分鐘內被後方駕駛檢舉3次，蔡認為裁決違法，因此提出民事訴訟，彰化地院審結，認為蔡男雖然確實違規，但連續裁罰有違《憲法》比例原則，判決保留第一件裁罰，後面兩次檢舉免罰，全案仍可上訴。

判決書內容指出，蔡男於2020年10月31日下午4時許，行經國道一號南向高雄路段，在向右橫越虛線變換車道時，遭後方民眾目睹有違規行為，因而以行車紀錄器影畫面提出檢舉。

國道公路警察局第五公路警察大隊員警審視採證資料，認定蔡確實違規，逕行舉發蔡男違反道路交通管理處罰條例，公路總局台中區監理所並裁處3次違規各罰款3千元，並各記違規點數1點。

▲彰化蔡男行經國道高雄路段變換車道未打方向燈遭檢舉3次。（圖／翻攝自判決書）

蔡男主張「同一道路且2分鐘連開3張罰單，被告所為的裁決違法」，並按交通部函釋有關道路交通管理處罰條例第85條之1第2項第1款法規之適用，有關「違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過1個路口以上」，因此不服提起行政訴訟。

台中區監理所代表庭訊表示，依國道警方舉發的採證光碟等資料，蔡男變換車道未依規定打方向燈違規事實明確，且蔡男車輛是在不同地點、時間分別未依規定使用方向燈，核屬不同行為，依行政罰法第25條、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第3條，分別舉發、處罰並無違誤。

▲彰化地院外觀。（圖／記者唐詠絮攝）

法官審理時認為，蔡男確有行駛高速公路未依規定變換車道，未依規定全程使用方向燈）」3次違規行為，其等之違規地點均相距在2公里之內、違規時間均相隔於2分鐘內，亦未行駛經過任何一個路口，違規地點亦均非在隧道內，自不符合處罰條例連續舉發之要件，判決撤銷原處分。