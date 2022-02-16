爆竹+刀片自製達姆彈...辦稱好奇好玩　法官打臉重判7年2月

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！彰化1名毒品槍械彈藥前科黃姓累犯(26歲)，DIY用6枚爆竹煙火紙管，包著20片美工刀片，企圖製造具有殺傷力的爆裂物，幸好還未使用，就因為犯下毒品案被通緝，警方上門搜索時被發現，雖然黃辯稱「只是因為好奇好玩」，彰化地院審結，仍依非法製造爆裂物罪，重判7年2月，併科罰金6萬元可改易服勞役。

依據判決書內容指出，黃男因犯下毒品案，2020年3、4月間檢警前往他溪湖住家搜索，發現黃男將市售的6枚爆竹煙火紙管及20個小刀片綑綁在一起，再放入圓形的塑膠容器中，若是爆竹煙火紙管同時引爆，這20片小刀片勢必將向外噴散，對周圍人、物勢必發生嚴重的傷害及破壞，被檢方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴。

黃男曾於2016年曾因非法持有子彈罪被判刑4月，還曾犯下施用毒品、妨害秩序、詐欺、洗錢、竊盜等前科，素行不佳，檢方偵查、及地院審理2度經通緝後才到案，難認有悔悟之心，到案後還辯稱「當時沒想那麼多，只是好奇好玩」。

法官依據警政署鑑驗通知書、審酌黃嫌被扣案的爆裂物，除增強其爆炸威力外，放入大量刀片以增加爆炸殺傷力極破壞力，對社會安全及民眾生命財產的危險性甚高，所幸未曾使用，將黃嫌依非法製造爆裂物罪，重判7年2月，併科罰金6萬元可改易服勞役，全案可上訴。