　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爆竹+刀片自製達姆彈...辦稱好奇好玩　法官打臉重判7年2月

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚！彰化1名毒品槍械彈藥前科黃姓累犯(26歲)，DIY用6枚爆竹煙火紙管，包著20片美工刀片，企圖製造具有殺傷力的爆裂物，幸好還未使用，就因為犯下毒品案被通緝，警方上門搜索時被發現，雖然黃辯稱「只是因為好奇好玩」，彰化地院審結，仍依非法製造爆裂物罪，重判7年2月，併科罰金6萬元可改易服勞役。

依據判決書內容指出，黃男因犯下毒品案，2020年3、4月間檢警前往他溪湖住家搜索，發現黃男將市售的6枚爆竹煙火紙管及20個小刀片綑綁在一起，再放入圓形的塑膠容器中，若是爆竹煙火紙管同時引爆，這20片小刀片勢必將向外噴散，對周圍人、物勢必發生嚴重的傷害及破壞，被檢方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴。

黃男曾於2016年曾因非法持有子彈罪被判刑4月，還曾犯下施用毒品、妨害秩序、詐欺、洗錢、竊盜等前科，素行不佳，檢方偵查、及地院審理2度經通緝後才到案，難認有悔悟之心，到案後還辯稱「當時沒想那麼多，只是好奇好玩」。

法官依據警政署鑑驗通知書、審酌黃嫌被扣案的爆裂物，除增強其爆炸威力外，放入大量刀片以增加爆炸殺傷力極破壞力，對社會安全及民眾生命財產的危險性甚高，所幸未曾使用，將黃嫌依非法製造爆裂物罪，重判7年2月，併科罰金6萬元可改易服勞役，全案可上訴。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
快訊／新北+2！　林口3童父母確診
快訊／莫德納將在台設公司！　陳時中回應了
快訊／感染源不明新北設計師　基因定序出爐　
快訊／二級解除就宣布參選北市？　陳時中回應了
快訊／確診航警疫調不老實！　衛生局怒罰6萬
LIVE／高雄+6！中油爆群聚　陳其邁最新說明
快訊／3小時湧18萬人搶莫德納！　4疫苗剩餘名額曝光
快訊／諾貝爾幼兒園再增2人染疫！父女確診
中油煉油廠3確診疫調出爐　和鳳山家庭群聚、紅茶牛奶店有關
新北設計師+4！　房屋行銷用餐確診又傳2同事
明金成頭七後遺孀忍淚發聲！　曬雙胞胎萌樣惹心疼
快訊／暴增53例境外！　16人落地確診
快訊／今本土爆+14！　另增53境外移入
LIVE／高雄、桃園確診連爆！　陳時中最新說明
Windows 10將強制更新！　微軟：不再支援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局派偵辦小玉換臉A片外勤警追查

無業男1年偷3次香油錢連茶葉也摸走　前妻幫忙指認下場曝光

房仲當街狂刺18刀替「乾妹」出氣　死因出爐法官判他免賠千萬

臨時工變賭神！把把都贏海撈一筆　付清罰款保住母親的房產

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

雲林驚傳學生墜樓　意識清楚加護病房觀察中

枋山鄉長婚外情案外案「串肉粽」　7員警1戶政共29人被訴

「可以大成這樣？」他PO前妻超音波孕照挨告　言論自由判免賠

爆竹+刀片自製達姆彈...辦稱好奇好玩　法官打臉重判7年2月

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局派偵辦小玉換臉A片外勤警追查

無業男1年偷3次香油錢連茶葉也摸走　前妻幫忙指認下場曝光

房仲當街狂刺18刀替「乾妹」出氣　死因出爐法官判他免賠千萬

臨時工變賭神！把把都贏海撈一筆　付清罰款保住母親的房產

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

雲林驚傳學生墜樓　意識清楚加護病房觀察中

枋山鄉長婚外情案外案「串肉粽」　7員警1戶政共29人被訴

「可以大成這樣？」他PO前妻超音波孕照挨告　言論自由判免賠

爆竹+刀片自製達姆彈...辦稱好奇好玩　法官打臉重判7年2月

站穩第三方支付龍頭！綠界科技上櫃前業績發表　1月營收成長1成6

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

快訊／新北+2！林口染疫3童父母確診　居隔二採陰轉陽

快訊／新北設計師傳播範圍擴大　室友、北市房屋代銷染疫

麗寶新年城228最後倒數！連假12歲以下「免費玩樂園」Outlet再推FILA萬件NG品特賣

莫德納在台設子公司！陳時中表歡迎：任何合作都不排除

高雄煉油廠爆群聚、砂石場感染源找不到　本土還有10條不明傳播鏈

樂天全新應「猿」團再戰起來　新增銀猿卡、樂猿卡

快訊／感染源不明新北設計師定序出爐　與桃機同序列關聯性待調查

不是凶宅第一！無法接受的房子「這1點」才最有感：現實到掉淚

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜2關鍵回應

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底

陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！提告拚復職吞敗

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

69歲嬤接客5年！警連抓3次：怎麼又是妳

汐止公車站突傳巨響　24歲男墜樓身亡

亞力山大集團無預警倒閉　今判賠8千會員2.5億

太陽會「運氣哥」應召站海削千萬　成天道盟殺手小金庫

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

更多熱門

相關新聞

辱罵公署「X你祖公祖媽十八代」　法官判免訴

辱罵公署「X你祖公祖媽十八代」　法官判免訴

彰化縣和美鎮公所去年3月辦理和厝路一段拓寬工程，牧師周明文不滿拆除工程不公平，導致其堂妹權益受損，在發言區發言時爆粗口「X你祖公祖媽十八代」等言語辱罵縣府及公所，和美鎮公所涉侮辱公署罪嫌提告，彰化地方法院審結，因他觸犯的侮辱公署罪責已廢除，依法無法追究，判決免訴。

貪心男利用發票兌獎APP漏洞　盜領1000元

貪心男利用發票兌獎APP漏洞　盜領1000元

換車道沒打方向燈罰3次　法官：後2次免罰

換車道沒打方向燈罰3次　法官：後2次免罰

百名移工除夕夜狂放煙火　民眾怒轟警察被塑膠

百名移工除夕夜狂放煙火　民眾怒轟警察被塑膠

2女為了狗事互告　女飼主判拘50天

2女為了狗事互告　女飼主判拘50天

關鍵字：

爆竹煙火刀片累犯彰化地院

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面