以為沒中！刮刮樂「疏忽1動作」　他崩潰6萬飛了：很嘔

▲原PO不甘心直呼，疑似把中獎刮刮樂給丟棄了。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友刮刮樂，本以為沒中，但又認為「TTT代碼」太特殊，結果好奇一查竟中2100元。同樣是777系列的刮刮樂，另一名男網友卻崩潰了，他透露，記得過年買超級777版本，印象中有刮到2個3萬金額與配上X2的符號，當下以為沒中便丟掉，直到幾天後，猛然發現似乎有中獎，讓他非常嘔氣。



一名男網友在Dcard表示，過年期間回南部過年，由於曾夢中了6萬元獎項，因此買了幾次刮刮樂試手氣，「幾乎都買200-500元的，有中獎但都是小虧。」

但原PO依舊不死心，過完年回台中後，又花了200元買一張「超級777」刮刮樂，但在刮的過程中，原PO記憶一陣猛烈湧現，「過年間有買過沒檢查仔細隨手丟掉的刮刮樂，一樣是超級777，所以印象特別深。」

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原PO說，記得刮到遊戲2區時，有刮出兩個「30000元」且一個X2的符號，代表著當時可能中了6萬元。悲催的是，原PO當下以為沒中，就直接丟到垃圾桶，疏忽了給店員把關的最後步驟，沒有把刮刮樂刷條碼，「一直想都覺得嘔。」

文章曝光後，底下也釣出苦主哀號，「同張刮刮樂，我也沒看清楚規則，遊戲1有刮出X2，我也把他丟了」、「me too，年前買了歡樂賓果，印象中只刮中四角號碼，以為沒中也沒拍照，丟了，實際上是刮中一萬，玩的時候要先參閱遊戲規則或給店家刷一下，不然留下遺憾久久不能平復」、「買刮刮樂真的要有個概念，不管有沒有中 都要給店員刷條碼，保障自己避免看錯或是誤解規則少賺了」、「下載台彩App，我看到不熟的代號都會再掃一次給自己希望」。

不過有網友質疑，「超級777」沒有6萬元的獎項，猜想原PO可能記錯了，「這款沒有60000這個獎項哦，你有記錯嗎？不然應該沒中」。查詢台彩獎金結構可見，200萬頭獎有6個，7萬有24個，1萬4000元有192個，中間確實沒有6萬元的獎項。

▲超級777沒有6萬元的獎金 。（圖／翻攝台彩官網）



原PO則尷尬回應，「也許吧，可能記錯金額惹，但印象很確定有相同金額×2，但也說的是，過去就過去成事實，探究也討不到了，也謝謝回覆消息資訊！」

事實上，刮刮樂的遊戲種類非常多，且每年都會出不同款式的刮刮樂，有些民眾刮完後沒有看清楚，以為自己沒有中獎，就丟進垃圾桶裡，店家打烊後整理垃圾桶時，常常會撿到中獎的刮刮樂，因此建議民眾，刮完後不管有沒有中獎，都可以拿給店員掃碼，或是下載台彩APP，使用QR code掃描確認，以免與財神爺擦身而過。