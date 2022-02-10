以為刮刮樂沒中！他準備丟掉「驚見TTT代碼」太特殊　一查中2100元

▲原PO以為沒中，眼尖發現TTT代碼，才知竟中了2100元 。（圖／翻攝我愛刮刮樂～刮卡做公益）

網搜小組／劉維榛報導

差點把財神給丟掉！一名男網友透露，昨（9）日買了一張「無敵777」刮刮樂，刮完全部遊戲區後，都沒發現有對應的號碼，正當要把刮刮樂丟棄時，原PO發現代碼「TTT」很特殊，好奇一查台彩中獎代碼表，原來這張有中2100元。

一名男網友在臉書公開社團《我愛刮刮樂～刮卡做公益》表示，昨日花了300元買一張「無敵777」刮刮樂，一路刮完6個遊戲區，以為沒有中獎，正當他露出落寞神情想丟掉時，眼尖瞥見代碼「TTT」實在不尋常，結果好奇一查台彩神秘代碼表，「原來有中！」

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從照片可見，遊戲第一區，幸運號碼為09跟21，但原PO刮出其他號碼卻都沒有對應成功，而特別的是，700元獎金上面出現「X3」符號，原來就是700元中3倍，因此原PO可拿到2100元獎金。

底下網友超嗨狂C一片，「TTT好像是這款才有」、「這個設計應該讓很多人直接丟掉」、「恭喜發財，分享好運給我CCCCC」、「C爆」、「我也第一次見到TTT，恭喜CCCC」。原PO則自嘲，「原來那個700X3有中，本來以為跟中間一樣要搭兩個相同金額才算，差點把它丟了！」

▲原PO差點把2100元丟垃圾桶 。（圖／翻攝我愛刮刮樂～刮卡做公益）



據了解，代碼「TTT」是「無敵777」刮刮樂版本獨有，另外還有兩組代碼包括TSF、FHO，分別獎金為3500元與4200元。