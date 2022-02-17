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他吃生魚片「被芥末嗆暈」險喪命！入口瞬間咳到窒息　驚嚇影片曝

記者張方瑀／綜合報導

吃生魚片必加的醬料就是嗆辣的芥末，不過有時失手加太多，可能會不小心丟掉性命。泰國一名男子日前和老婆到餐廳吃飯時，就不慎加了太多芥末，結果導致他嗆到瘋狂咳嗽，甚至出現休克症狀，最後當場昏厥過去。

根據當地媒體報導，泰國一名網友13日在臉書發文表示，他當天跟老婆一起到餐廳吃飯，當時兩人一起點了一份鮭魚生魚片，結果他卻不小心沾了太多芥末，入口後立刻被嗆到，「這是個非常瘋狂的感覺，我咳得很厲害，只記得喉嚨被梗住，完全無法呼吸 ，接下來的事情我都不記得。」

▲▼他吃生魚片「被芥末嗆暈」險喪命。（圖／翻攝自Facebook／พ่อน้องเก้า อิอิ）

▲他吃生魚片「被芥末嗆暈」險喪命。（圖／翻攝自Facebook／พ่อน้องเก้า อิอิ）

透過店家的監視器畫面可以看到，男子吃下生魚片後，先是拼命朝著旁邊咳嗽，然後不斷拍著胸部，下一秒就因為窒息直接在老婆面前暈了過去，出現了休克的症狀。幸好他的老婆受過專業急救訓練，店家也立刻跑出來幫忙，讓他很快就清醒過來。

男子表示，他到醫院檢查後身體沒有大礙，將影片公開的目的也是提醒大家吃東西時一定要小心，「這個故事就是告訴你，千萬不要放太多芥末。」

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