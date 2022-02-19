蘋果市值破3兆美元　全球首家達標企業

▲蘋果執行長庫克曾提到，蘋果公司內部有著多元的文化，彼此尊重別人的意見，交流過程就會產生更多的創新。

每當蘋果Apple發表新iPhone，往往成為市場熱門話題，也吸引了廣大果粉的目光，蘋果手機的魅力，已經毋庸置疑，由《東森新媒體ETtoday》主辦的「2021企業品牌聲望大調查」中，蘋果毫不意外地脫穎而出，在手機類一舉獲得最佳品牌、最佳人氣與永續經營獎項。

在賈伯斯精心打造下，蘋果Apple產品的質感耐用度，已經廣受市場認同，不斷創新的新產品，加上優異品牌形象，風靡全球。庫克接班後，蘋果依舊成長茁壯，2022年1月4日，蘋果股價觸及182.94美元，創下歷史新高，市值飆破3兆美元，成為全球首家企業跨越3兆美元門檻，創下重大里程碑。

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蘋果iPhone 13 市佔率衝上22%

即便蘋果iPhone訴求高價高品質定位，但依然吸引消費者青睞，根據市調機構《Canalys》發布的2021年第四季手機全球市佔調查報告顯示，拜蘋果iPhone 13之賜，市佔率衝上22%，位居榜首。

▲蘋果公司擁有很高的品牌忠誠度，更被評為世界最具價值品牌。

而在台灣，蘋果更受到許多消費者喜愛，新機上市總是會引發排隊熱潮，根據傑昇通信的最新數據，2021年11月台灣手機銷售量市占TOP 5，依然是由蘋果以46.9% 的市占銷售率奪冠，之後依序為三星（21.5%）、OPPO（9.3%）、vivo（4.6%）及realme（4.1%）。

蘋果iPhone手機之所以能長期暢銷熱賣，包括穩定耐用、安全、易操作、豐富的應用程式，都是原因。一般說來，手機至少能有3年壽命，甚至更久。另外，蘋果強大的行銷能力，也讓iPhone手機有著高質感的品牌形象，透過每年發表新機，讓話題歷久不衰。

蘋果公司多元文化 既有創意又包容性強

眾所周知，蘋果熱門產品還不單單是iPhone手機，其他像是iPad、耳機、Mac、Apple Watch、Apple TV等等，都深受消費者喜愛。另外，蘋果也正在研發電動自駕車Apple Car，許多分析師也紛紛預測，蘋果正在研發AR虛擬實境設備。

▲蘋果是全球最大的科技公司，也是全球市值最高的公司。

蘋果執行長庫克在先前接受外媒訪談時，曾提到，蘋果公司內部有著多元的文化，每個員工來自不同的地區、有不同的成長背景、喜歡不同領域的事物，彼此尊重別人的意見，然後每個人都致力於想要創造出最好的產品，在這樣既有創意又包容性強的環境下，彼此交流的過程就會有更多的創新產生。