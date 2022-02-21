休閒遊憩霸主　「義大世界」朝向百年事業而努力

▲義大世界在2010年開幕，園區占地約90公頃，涵蓋樂園、Outlet、2家飯店。（圖／品牌提供）

《東森新媒體ETtoday》舉辦2021企業品牌聲望大調查，針對20大產業進行評選，其中主題樂園類別中，義大遊樂世界深獲網友肯定。義大開發總經理王香完表示，樂園開園至今仍不斷推陳出新，不只帶給遊客快樂，員工也是真心的快樂，希望未來以此為基礎，帶給遊客更多歡樂回憶。





義大世界在2010年開幕，園區占地約90公頃，有全台唯一的希臘情境主題樂園「義大遊樂世界」、Outlet Mall「義大世界購物廣場」、義守大學、五星級休閒度假飯店「義大皇家酒店」，以及全台家庭房比例最高的「義大天悅飯店」。



疫情嚴峻期間 啟動機具保養維護與環境更新

義大開發總經理王香完表示，義大遊樂世界邁入第12年，過去創辦人一直以「創新、成長、責任、永續」的精神作為企業文化。即便開園這麼久，仍要不斷推陳出新，讓消費者感受到不是一成不變，樂園要帶給遊客的也不只是快樂，還有休閒、購物，重要的是創造就業機會，並且善盡社會責任。

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▲義大遊樂世界是全台唯一的希臘情境主題樂園。（圖／品牌提供）

王香完說，過去不只是物質、金錢上的成長，也希望在精神上也能有所成長，樂園不只帶給遊客快樂，而是讓員工也更快樂、幸福的生活，常常可見園區員工都是滿面笑容，「我們希望這是發自真心的快樂，再帶給遊客快樂」；投入任何產業，創辦人考慮的絕對不是5年、10年，而是百年企業、百年精神，樂園也一直朝這方向努力。



2021年國內本土疫情嚴峻，全國疫情警戒升三級，當時義大遊樂世界就曾短暫休園近2個月。「這是過去從未發生過！」王香完表示，樂園很快就有應對方針，利用這段時間動用進行機具保養維護、環境更新，同仁仍照常上班協助清潔、粉刷。

▲義大開發總經理王香完感謝消費者的認可，樂園將持續努力帶給遊客更多美好回憶。（圖／品牌提供）

即便疫情當前，樂園仍不斷前進，在2021年推出「天神試煉戰」、「神奇AR畫館」新遊玩項目；疫情穩定後，樂園很快恢復到既有狀態，年底再推出夜間營運，週五、週六延長營運至晚間八點，新推出由國外舞者演出的「火山夜秀」和萬聖節主題，也非常受到歡迎，在全國上下報復性消費之後，最後3個月的業績甚至比2020年更成長。



即使不能出國 還能到義大世界

對於此次獲獎，王香完也感謝消費者的認可，希望樂園未來以此為基礎，更努力帶給顧客更多歡樂回憶，即使不能出國，還能到義大世界，因此才有標語「我不在台灣，我在義大世界」。



「過去的經驗不能成為現在的參考，更何況是未來」，王香完指出，疫情改變了世界，這是過去從未發生的事，雖然過去都說「經驗寶貴」，但是現在大環境下，企業應有企業要更有應變的積極度、創新和彈性，並且與時俱進。