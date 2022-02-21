　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

休閒遊憩霸主　「義大世界」朝向百年事業而努力

▲▼2021企業品牌聲望大調查,義大世界。（圖／品牌提供）

▲義大世界在2010年開幕，園區占地約90公頃，涵蓋樂園、Outlet、2家飯店。（圖／品牌提供）

《東森新媒體ETtoday》舉辦2021企業品牌聲望大調查，針對20大產業進行評選，其中主題樂園類別中，義大遊樂世界深獲網友肯定。義大開發總經理王香完表示，樂園開園至今仍不斷推陳出新，不只帶給遊客快樂，員工也是真心的快樂，希望未來以此為基礎，帶給遊客更多歡樂回憶。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,義大世界。（圖／品牌提供）

義大世界在2010年開幕，園區占地約90公頃，有全台唯一的希臘情境主題樂園「義大遊樂世界」、Outlet Mall「義大世界購物廣場」、義守大學、五星級休閒度假飯店「義大皇家酒店」，以及全台家庭房比例最高的「義大天悅飯店」。

疫情嚴峻期間　啟動機具保養維護與環境更新

義大開發總經理王香完表示，義大遊樂世界邁入第12年，過去創辦人一直以「創新、成長、責任、永續」的精神作為企業文化。即便開園這麼久，仍要不斷推陳出新，讓消費者感受到不是一成不變，樂園要帶給遊客的也不只是快樂，還有休閒、購物，重要的是創造就業機會，並且善盡社會責任。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2021企業品牌聲望大調查,義大世界。（圖／品牌提供）

▲義大遊樂世界是全台唯一的希臘情境主題樂園。（圖／品牌提供）

王香完說，過去不只是物質、金錢上的成長，也希望在精神上也能有所成長，樂園不只帶給遊客快樂，而是讓員工也更快樂、幸福的生活，常常可見園區員工都是滿面笑容，「我們希望這是發自真心的快樂，再帶給遊客快樂」；投入任何產業，創辦人考慮的絕對不是5年、10年，而是百年企業、百年精神，樂園也一直朝這方向努力。

2021年國內本土疫情嚴峻，全國疫情警戒升三級，當時義大遊樂世界就曾短暫休園近2個月。「這是過去從未發生過！」王香完表示，樂園很快就有應對方針，利用這段時間動用進行機具保養維護、環境更新，同仁仍照常上班協助清潔、粉刷。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,義大世界。（圖／品牌提供）

▲義大開發總經理王香完感謝消費者的認可，樂園將持續努力帶給遊客更多美好回憶。（圖／品牌提供）

即便疫情當前，樂園仍不斷前進，在2021年推出「天神試煉戰」、「神奇AR畫館」新遊玩項目；疫情穩定後，樂園很快恢復到既有狀態，年底再推出夜間營運，週五、週六延長營運至晚間八點，新推出由國外舞者演出的「火山夜秀」和萬聖節主題，也非常受到歡迎，在全國上下報復性消費之後，最後3個月的業績甚至比2020年更成長。

即使不能出國　還能到義大世界

對於此次獲獎，王香完也感謝消費者的認可，希望樂園未來以此為基礎，更努力帶給顧客更多歡樂回憶，即使不能出國，還能到義大世界，因此才有標語「我不在台灣，我在義大世界」。

「過去的經驗不能成為現在的參考，更何況是未來」，王香完指出，疫情改變了世界，這是過去從未發生的事，雖然過去都說「經驗寶貴」，但是現在大環境下，企業應有企業要更有應變的積極度、創新和彈性，並且與時俱進。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,義大世界。（圖／品牌提供）

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》　完整名單曝光
冷爆！抗寒流「9大須知」曝光　4種人用電毯小心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九族文化村串連三代人共同記憶　老品牌一直有新創意！

休閒遊憩霸主　「義大世界」朝向百年事業而努力

野生動物園起家的六福村　乘載著無法超越的美好回憶

兩岸三地規模最大醫美品牌「愛爾麗」　天王天后御用

八千代低價策略打造小資族「醫美快時尚」

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

九族文化村串連三代人共同記憶　老品牌一直有新創意！

休閒遊憩霸主　「義大世界」朝向百年事業而努力

野生動物園起家的六福村　乘載著無法超越的美好回憶

兩岸三地規模最大醫美品牌「愛爾麗」　天王天后御用

八千代低價策略打造小資族「醫美快時尚」

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

麥當勞開速食業先例　打造「外送車隊、地標訂餐」！

九族文化村串連三代人共同記憶　老品牌一直有新創意！

休閒遊憩霸主　「義大世界」朝向百年事業而努力

野生動物園起家的六福村　乘載著無法超越的美好回憶

兩岸三地規模最大醫美品牌「愛爾麗」　天王天后御用

八千代低價策略打造小資族「醫美快時尚」

2歲兒凌晨狂哭！媽一查監視器聽到「詭異噓聲」…結局超毛

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

小聘要36萬！婆婆嗆親家賣女兒

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

濕冷凍骨3天　週一冷到不想上班

關心月事被嗆噁　網秒揪1關鍵：就是白目

買好市多草莓嫌不甜　退貨見「店員1舉動」他秒反悔

全台濕冷到週三　一圖秒懂未來一週何時回暖

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

好市多結帳「超賺玄機」現省百元！　店員認了

即／寒流來襲雙北一夜「14人猝死」　全國發生41例

即／氣象局曝低溫排行　本島最冷僅8.3°C

台灣好媳婦莎白美國來台12年　直言一點被寵壞

更多熱門

相關新聞

六福村乘載著無法超越的美好回憶

六福村乘載著無法超越的美好回憶

坐著自家車輛進入六福村野生動物園後，與白犀牛漫步、透過車窗看見獅子慵懶曬太陽、或是引擎蓋被瘋狂狒狒佔領，即使到現在老員工們依然津津樂道「那些年在野生動物園出口，被狒狒拔斷的雨刷」。對5、6、7年級生來說「進入園區給動物看」，從野生動物園起家的六福村，乘載著無法超越的美好回憶。

天王天后御用醫美「愛爾麗」

天王天后御用醫美「愛爾麗」

八千代打造小資族「醫美快時尚」

八千代打造小資族「醫美快時尚」

君綺以「安心醫美」為核心價值

君綺以「安心醫美」為核心價值

Uber Eats強打30分鐘送到家！

Uber Eats強打30分鐘送到家！

關鍵字：

2021獲獎企業

讀者迴響

熱門新聞

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

KID證實求婚成功！下跪捧超大「八心八箭鑽戒」女友爆哭

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

求婚照被手滑提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

7-11「隱藏優惠」太晚知道！他結帳爽打65折

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

衝公廁解決生理需求　一抬頭「跟他對到眼」

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面