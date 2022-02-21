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九族文化村串連三代人共同記憶　老品牌一直有新創意！

▲▼2021企業品牌聲望大調查,九族文化村。（圖／品牌提供）

▲觀光是九族文化村的事業核心，文化為九族文化村建園的基礎。（圖／品牌提供）

《東森新媒體ETtoday》「2021企業品牌聲望大調查」中，位在南投的九族文化村獲網友評選得到三大獎。經理黃瑞奇表示，九族文化村串連台灣三代人的共同記憶，雖然已經36年的歷史，但是老品牌一直都有新創意，「精彩九族、歡樂十足」是致力追求的目標，如今，更是面向國際代表台灣獨特性的樂園。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,九族文化村。（圖／品牌提供）

九族企業理念包括：以文化導引觀光、以服務創造感動、以歡樂美化人生、以創新展望未來。黃瑞奇指出，九族的新設施西班牙海岸是近年來台灣遊樂園業界最大的投資案，歷時6年才得以將西班牙海岸美麗的聖家堂、奎爾公園、巴特婁之家等經典「高第建築」建築元素在台灣重現，遊客無不嘖嘖稱奇。

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此外，也推出全新設施，包括大漩渦、水戰船及飛行船，大受遊客激賞，即使到了冬天還是備受歡迎。

全台灣最具教育性質的大型遊樂園之一

九族文化村的核心價值是原住民文化，被稱為全台灣最具教育性質的大型遊樂園之一，除了原汁原味呈現多族原住民的部落住屋及蠟像外，多個部落區還提供許多免費的「部落體驗」，如：卑南族的傳統「編繩」，放大成3人一組的小遊戲，在山林間與朋友組隊比賽誰的編繩速度最快，再搭配原住民的歌聲，從中體驗原住民文化彌足珍貴。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,九族文化村。（圖／品牌提供）

▲九族文化村的西班牙海岸，將「高第建築」建築元素在台灣重現，遊客無不嘖嘖稱奇。（圖／品牌提供）

指標性的「九族廣場-原住民劇場」原住民歌舞表演是絕對不能錯過，太魯閣族的「感恩祭」，完整呈現了部落中的傳統祭典，逛完樂園後就是最後壓軸，享譽國際的日月潭纜車，從九族最高點觀山樓出發，越過兩座山中間的傳說中的微笑山谷後，再緩緩降落到位於伊達邵的日月潭纜車站，以「微飛行」的方式俯瞰日月潭之美，九族入園門票皆贈送日月潭纜車，如此豐富的設施及體驗不僅會讓人感到值回票價，更讓人期待「九族櫻花祭」的祭典，會有多麼完美。

創造全新的部落文化新園區　增加參觀和停留時間

對於今年新計劃，黃瑞奇說，公司目前正在進行調動部份部落的遷村計劃，預計把偏遠的泰雅和賽夏族，遷到卑南族的旁邊，結合水上劇場的設計，創造全新的部落文化新園區，讓遊客增加部落參觀和停留的時間，更就近的觀賞水上舞台的表演節目，不讓時間浪費在走路上。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,九族文化村。（圖／品牌提供）

▲九族文化村在經營上以求新求變的活水態度，不守舊、不自限，不斷的創新、研究、發展和建設。（圖／品牌提供）

最後，黃瑞奇感謝大眾對九族的肯定，他以平常心看待，不管得不得獎，都是要繼續努力，提供遊客最優質的遊憩品質，花若盛開蝴蝶自來，並隨時要做好迎接遊客到來的準備，提供歡樂、安全的遊樂勝地給大家。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,九族文化村。（圖／品牌提供）

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