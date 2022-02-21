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兩岸三地規模最大醫美品牌「愛爾麗」　天王天后御用

▲▼2021企業品牌聲望大調查,愛爾麗。（圖／品牌提供）

▲愛爾麗醫美集團為兩岸三地規模最大的醫美品牌，集團總裁常如山熱衷於公益。（圖／品牌提供）

全台最大醫美集團「愛爾麗」洞見時代趨勢，多角化經營布局，事業版圖跨足醫美、健康管理、產後護理之家、牙科診所…等大健康產業，是許多天王天后級藝人御用品牌，成立22年來在海內外累積大量會員，並在此次《東森新媒體ETtoday》舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，囊括「最佳人氣獎、最佳品牌獎、永續經營獎」醫美類三獎，強大實力背後源於集團總裁常如山以服務、謙讓的態度，驅動愛爾麗集團的真善美。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,愛爾麗。（圖／品牌提供）

從平民業務一路打拼成為集團總裁，25歲創業的常如山，有著雄鷹般的市場敏銳度，早在還沒有「醫學美容」一詞的年代，經營美容通路的常如山觀察，除了保養、塑身等生活美容之外，皮膚科、整形外科的技術應可透過科技美容更廣泛地滿足大眾對美的追求，因此邀請醫師一起開設醫美診所，初期開業不僅校長兼撞鐘樣樣自己來，還因為規模小、沒什麼名氣而被廠商賣了價格貴兩倍的儀器，此事反激發常如山內心的戰魂，「我這個人不怕困難，有問題就找辦法突破，也因此下定決心要在10年內讓愛爾麗做到全台第一」。

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服務掛帥、力行公益　洞見趨勢部署2035年

如今，愛爾麗已經紅遍兩岸三地成為規模最大的醫美品牌，當眾人還在推敲愛爾麗下一步時，常如山反而彎下身子、手心向下做起公益事業，到花蓮、澎湖等偏遠地區捐救護車，贊助病童開刀、設立舞蹈教室、舉辦公益演唱會。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,愛爾麗。（圖／品牌提供）

▲愛爾麗向來強調「親切、專業、安全、舒適」，除了重視服務品質，也只聘用具備執照的專業醫護團隊。（圖／品牌提供）

軍人子弟出身的常如山談起公益，句句離不開父親，「我爸爸曾把房子免費給身障夫妻住，他常說錢這個字，旁邊有兩把刀，但不是用來當武器，而是當工具，他教會我分享、經營人脈的重要性。」，常如山透露，他和共同創辦人、愛爾麗總經理劉貞華都很熱衷於公益，而兩人早已將財產交付信託超過百億元。

「取之於社會、用之於社會嘛，未來愛爾麗的發展會在大健康基礎下，以社會公益為導向。」常如山推估，2035年台灣人口老化結構問題將是一大轉捩點，因此愛爾麗已著手於台南興建高端型態的養身村，讓老人不必在冷冰冰的病房終老，而是舒服地迎接人生光榮退役的最後一段旅程。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,愛爾麗。（圖／品牌提供）

▲未來愛爾麗將持續提供安全有保障的服務並持續擴大公益，此照為「愛常在．愛爾麗之夜∞公益演唱會」。（圖／品牌提供）

醫美是服務業　顧客想買美麗與找回自信

辦公室牆面掛著一幅「服務人生」是星雲法師送給常如山的墨寶，也是他的座右銘，「醫美產業說穿了就是服務業，顧客想買的不只是美麗，更重要的是找回自信，所以愛爾麗的員工都很懂得讚美他人，不只建立良好的顧客關係也營造正能量的工作氛圍」，愛才、惜才的常如山認為，留住員工最好的方式就是大方給薪而且年年加薪，「誰出來工作不是為了賺錢？我常跟員工說，我不是老闆，客戶才是你們的老闆」，他認為愛爾麗是透過真心對待員工，以溫度與感情建立互信基礎，才能不斷優化客戶服務而取得成功。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,愛爾麗。（圖／品牌提供）

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