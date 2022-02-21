新光三越「以消費者為中心」成為品牌聲量獲獎王

▲全台最大連鎖百貨新光三越，從1991年設立首店至今30年，仍是年輕一代眼中，最潮最流行的百貨公司。（圖／品牌提供）

全台最大連鎖百貨新光三越，從1991年在台北南西商圈設立首店至今，全台已經有15間分店，年營業額最高突破800億元，在實體通路經營達30年的歲月，新光三越仍是年輕一代眼中，最潮最流行的百貨公司，在ETtoday《企業品牌聲量大調查》中，成為品牌聲量獲獎王。

獲利最高卻不求坪效 最早推出APP

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百貨公司的人潮是命脈，所以百貨幾乎都在商圈中心、交通方便的地區，新光三越信義新天地座落在「百貨超級戰場」的信義區中心，每一方寸、寸寸珍貴，2016年起，新光三越信義4館重新定位，由歷史最久的A11打頭陣，調整百貨1樓進駐化妝品、鞋與首飾業種的固定模式，先引進特斯拉專門店，並使用大量快閃店規劃測試消費者胃口，直到近期還設置直播室、引進網路知名品牌進櫃，迎合網路世代的年輕客群。

▲坪效不是我們最重要的考量，新光三越重視如何跟新一代消費者溝通，創造好的消費體驗，是比講求坪效更重要的事。（圖／品牌提供）

A11店長莊春娥表示，市場趨勢邁向數位化，坪效不是我們最重要的考量，要如何跟新一代消費者溝通，創造好的消費體驗，是比講求坪效更重要的事。新光三越營業本部長曹美虹則解釋，我們經營概念便是以「消費者」為中心，不斷優化商品、服務、活動、空間四大面向，持續為人們帶來更愉悅美好的生活體驗。

新光三越也是最早發展專屬APP的百貨公司，曹美虹表示，早期是為了解決顧客要花費大量時間排隊兌換禮券的問題，經過多年來不斷延伸，在數位平台提供各項貼心便利的服務，而這些服務體驗已成為顧客熟悉的消費路徑。

▲新光三越經營概念便是以「消費者」為中心，不斷優化商品、服務、活動、空間四大面向。（圖／品牌提供）

在台已有15間分店的新光三越，今年1月底也開幕旗下首間Outlet「skmpark」，在通路上有著經營數千品牌的賣場實力，光2021年全台就調整超過810櫃、導入近300個新品牌，同時也在佈局Outlet通路，另外進軍台北市東區商圈的首間分店Diamond towers也將在年底登場。

「多樣化」的嘗試 持續吸收新客群

此外，「多樣化」的嘗試還不只開新店，A11 B1最新的「Z世代玩樂主場」，導入潮流品牌LOVFEE、COVERNAAT、K.UNO等，並規劃35坪的LIVE直播間，提供年輕族群購物玩樂聖地；台中中港店1樓、3樓與4樓全新改造，導入包括HERMES BEAUTY、Penhaligon’s、HR等美妝、高端珠寶、設計師服飾等打造「名媛一日生活圈」等的門市升級，以及美妝選品beautySTAGE實體店，更短短一年展4店，明確的定位吸引20至30歲年輕客群朝聖，90%客層與百貨不重複，持續吸收新客群。

持續前進，讓新光三越在消費者心中獲得極大聲望，首屆ETTODAY企業聲望大調查中，便一次獲得最佳人氣 、最佳品牌、永續經營三冠王。新光三越營業本部長曹美虹表示，非常榮幸，這份殊榮特別要分享給在新光三越服務的每一位員工、專櫃夥伴，以及所有品牌合作夥伴、協力廠商的支持與協助，感謝大家的努力付出，我們將持續虛實整合、創新服務，為消費者打造更美好的生活體驗。