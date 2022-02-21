野生動物園起家的六福村　乘載著無法超越的美好回憶

▲六福村花了許多年，將萬聖節一步步打造成身歷其境的置入模式，近年已成為年輕人必須參與的年度盛事。（圖／品牌提供）

坐著自家車輛進入六福村野生動物園後，與白犀牛漫步、透過車窗看見獅子慵懶曬太陽、或是引擎蓋被瘋狂狒狒佔領，即使到現在老員工們依然津津樂道「那些年在野生動物園出口，被狒狒拔斷的雨刷」。對5、6、7年級生來說「進入園區給動物看」，從野生動物園起家的六福村，乘載著無法超越的美好回憶。

1989年六福村劃擴建成為主題樂園，包括「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」、及「非洲部落」等四大主題村，於1994年6月起後陸續完工開放。為了營造主題氛圍，選用老舊原木色為主調、從美國重金運來一磚一木打造「美國大西部村」，或是金碧輝煌的磚柱與拱門間穿梭，耳邊響起異國旋律，看著異國小販吆喝著冰淇淋，在六福村中，每進入一個園區，都像進入一個全新夢境。

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萬聖節「來六福村抓鬼」 成每年重頭戲

考量耗資巨額的新設施無法長久維持遊客新鮮感，六福村開始思考「有什麼能留住遊客、讓遊客來了還想再來」。2013年牛排館內的一場萬聖節秀，六福村大膽關燈，將遊客拉進秀中成為主角、被「鬼」嚇破膽，六福村發現更好玩的模式。

▲六福村的萬聖節活動叫好叫座，連帶的將下一檔的聖誕節活動帶上高峰。（圖／品牌提供）

六福村主題樂園品牌總監葉忠岳笑說，一開始為了怕遊客被嚇到攻擊「鬼」，刻意換掉鐵製餐具，在恐怖程度中不斷測試，看到尖叫、大哭、抱在一起的遊客，表演結束後情緒還久久不散，他相信，這些難忘的回憶，都是促使遊客回訪的種子。

萬聖節活動步步擴大，受惠於網路流傳，「來六福村抓鬼」已成為每年的重頭戲。2017年六福村趁勝追擊一村一慶典模式，從甜蜜魔宮、動物派對到全台最盛大的萬聖節墓碑鎮、飄雪耶誕村，四季沉浸式歷險，奠定了品牌獨特性！

2021全台10大萬聖搞怪噱頭冠軍

2021年六福村在萬聖節「墓碑鎮-屍樂園」活動中重金力邀國際光雕藝術團隊，首度拉開天幕，街頭互動式喪屍加上鬼影幢幢的夜間「特效魅影」，短短兩個月吸引23萬人入園，獲得《DailyView網路溫度計》調查全台10大萬聖搞怪噱頭冠軍，同年耶誕節檔期創下單月15萬人次入園，在疫情期間同業業績衰退的時候，六福村卻是逆勢突圍。

▲除了像大峽谷急流泛舟的人氣設施，六福村致力創造歡樂的情境氛圍。（圖／品牌提供）

這次在《東森新媒體ETtoday》 所舉辦「2021 企業品牌聲望大調查」獲獎，總監葉忠岳說，這些支持都是六福村的精進動力，同時他說有信心，還要將六福村「萬聖節抓鬼」推向全亞洲。