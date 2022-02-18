殯儀館違停遭勸導嗆「小心剁你手腳」　押員工海扁...惡霸男落網

▲桃園市蘇姓男子去年2月間在桃園殯儀館違規停車，遭保全勸阻時竟怒嗆「小心我剁你的腳」，桃園警方持搜索票拘捕蘇等人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市以經營殯葬花藝為業的蘇姓男子，動輒以暴力解決爭端，去年2月間在桃園殯儀館違規停車遭保全勸導時，竟怒嗆「小心我剁你的手腳」；後來與員工口角，蘇竟教唆手下將員工押入花店內痛毆一頓，員工嚇得連夜下台中躲藏，桃園警方會同刑事局偵六隊與桃園刑大持拘票搜索，當場起出球棒、刀械、鋼珠槍與電擊槍等證物，全案依妨害公務、妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方專案小組17日持搜索票查緝蘇姓男子住處與花藝店，警方現場蒐證中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，40歲的蘇姓男子（經查疑為竹聯幫太極堂成員）遇事常以暴力方式解決，曾因細故與員工口角，蘇竟教唆劉男等手下將員工押入店內暴力毆打，員工嚇得連夜搬家至台中；蘇還因車輛損壞糾紛，夥同手下強押2名被害人毆打並限制行動。

桃警還查出，蘇男去年2月間某日在桃園殯儀館違規停車，保全人員出面勸導，蘇不但未配合還怒嗆「小心我剁你的手腳」並作勢毆打，並於社群網站貼文揚言「你最好不要退休」，還要對出面調解館方人員噴灑辣椒水嗆聲。

▲桃園市蘇姓男子處事多以暴力方式解決，桃園警方持搜索票拘捕蘇等6人到案，現場起出球棒、刀械等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局向桃檢生所指揮偵辦後，會同刑事局偵六大隊、桃園市警局刑大偵五隊組成專案小組，經長期監控蒐證完備，17日持搜索票到蘇花藝店等處搜索查緝，將蘇男與6名共犯查緝到案，現場還查出球棒、刀械、鋼珠槍與電擊槍等證物，警方偵訊時，蘇多次藉故身體不適推託，警方仍依妨害公務、妨害自由等責罪嫌移送桃檢偵辦。

【更多新聞】

►涉貪調查官徐宿良求交保失敗 賓士、名牌包、威漫模型都將法拍

►桃園偵查佐40歲癌逝遺留妻與2幼子 同仁集資募款幫過難關

►醉男未戴安全帽騎電動自行車 嗆警「媽的！腳踏車你也開」下場曝