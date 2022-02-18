順澤宮冠軍帽網拍天價曝！賣家竟售出504頂　廟方疑「假的」喊告

▲埔鹽冠軍神帽因伊登而出名。（圖／ETtoday資料照）



記者唐詠絮／彰化報導

挪威鐵人三項選手伊登（Gustav Iden）因為戴上繡有順澤宮的進香帽，勇奪6次冠軍，從此使得埔鹽鄉躍上國際版面，吸引眾多全台信眾前往參拜，至今廟方也送出30萬頂「冠軍神帽」，在購物網站上有賣家以一頂8,888元到200元不等的價錢販售，更誇張的是竟有賣家還「售出」504頂，令廟方直覺「有假」，將與律師研議是否提告。

▲有民眾領到帽後在網路售出。（圖／翻攝自網路）

順澤宮這一頂被賦予有神奇魔法的冠軍進香帽，因為伊登，使得埔鹽小鎮在世界被看見，神蹟讓人感到驚喜，也讓順澤宮與有榮焉，同時也接到許多運動選手、要考試的民眾都在問「這頂鴨舌帽」，因此自2019年開始便開始以免費方式贈送給需要的民眾。

▲有賣家庫存500多頂。（圖／順澤宮提供）

總幹事陳守欽指出，近日網傳本宮宮廟遭人上網拍賣，還有人轉手高價出售，甚至還有賣家已經售出500多頂，還強調是正版加官印，如果這名賣家的冠軍宮帽來源是順澤宮，但一人只能領一次，難不成還是自己加印，對於這樣的數字甚感驚訝，將與律師進一步研議，同時也強調，過往以來一直相信「人有善願、天必從之」，請諸善信大德，勿在網路或其他各種管道，買賣本宮宮帽，而失去當初取帽的初衷。