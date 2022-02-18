3男「超白濃妝」扮女闖杜拜遭逮　真實相貌曝！網笑翻：真的被騙

▲國外有男子化了「大濃妝」試圖裝扮成阿拉伯女性闖關杜拜機場。（圖／翻攝自TikTok）

記者張寧倢／編譯

杜拜機場日前傳出移民官員逮捕3名奈及利亞男子，因為他們在臉上化了「大濃妝」，將黝黑的皮膚塗得相當白皙，試圖偽裝成阿拉伯女性，偷渡入境阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯酋）。3人化妝前後的誇張對比照曝光後，迅速上掀起網友熱議，有人笑稱，妝前妝後實在差太多，光看照片真的有可能「被騙到」。

綜合《每日星報》、奈及利亞媒體Naija News報導，網路社群媒體最近出現兩張照片，其中3名來自奈及利亞的男子穿著穆斯林女性的傳統服裝，戴著頭巾與面紗，露出來的上半截臉部，皮膚相當白皙，眉眼輪廓鮮明，儼然就是3名阿拉伯女性。

▲3名男子揭開面紗後露出原貌，嚇呆網友。（圖／翻攝自TikTok）

沒想到，當3名男子脫下頭巾面紗後「原形畢露」，脂粉未沾的下半臉竟是黝黑的膚色，明明是同一張臉，上下差異卻驚為天人。網友看見紛紛震驚表示，「也差太多」、「我被第一張照片給騙到了」、「我好想要化妝師的電話號碼」、「穿這樣根本可以騙到阿拉伯男人出來約會了」、「他們為什麼不穿布卡（burka，全臉面紗），這樣更隱密」、「太猾了狡，乍看之下真的不會注意到」。

報導稱，3名男子被杜拜機場安全人員攔下，還想試圖欺騙移民官員，最終遭到逮捕。據南非電視台Kaya 959報導，3人聽說阿聯酋經濟繁榮，企業提供了大量工作機會，希望入境之後能過上更好的生活。然而，依阿聯酋嚴格的法律規定，假冒或誹謗他人可能會被處以最高3年的有期徒刑。

不過，也有評論聲稱，照片中的3人其實是來自馬利，並且試圖入境的是阿爾及利亞，而非阿聯酋。

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