阿聯酋航空限時優惠！雙人飛杜拜享75折　持機票再換世博通行證

▲阿聯酋航空推出限時75折機票優惠。（圖／阿聯酋航空提供）

記者許維寧／台北報導

阿聯酋航空推出杜拜限時票價優惠，今年2月6日前，只要預訂2022年1月24日至2022年4月30日間出發至杜拜的機票兩張以上，即有機會享有75折的機票優惠。

阿聯酋航空表示，限時優惠適用於2022年1月24日至2022年2月6日間的商務艙或經濟艙來回機票，可透過阿聯酋航空或當地旅行社預訂，且兩位以上的旅客須訂位於相同訂位代號。

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另外，杜拜世界博覽會將於3月31日畫上句點。阿聯酋航空也說，旅客可於最後兩個月造訪杜拜，即能以機票兌換免費的世博會一日通行證。另外也推出杜拜世博會限定版My Emirates Pass，阿聯酋航空的旅客只要於今年3月31日前到訪或過境杜拜，即可將阿聯酋航空登機證變身為杜拜世博會限定版「我的阿聯酋航空通行證」，於杜拜及阿拉伯聯合大公園當地超過500家購物中心、餐廳及休閒觀光景點，擁有各項獨享優惠。

阿聯酋航空也表示，阿聯酋航空會員忠誠計劃Skywards也推出「杜拜每分鐘轉換哩程數優惠活動」，讓會員可透過世博會一日通行證暢遊杜拜時，將停留在杜拜的每一分鐘轉換成一點Skywards哩程數，最高可累積5000 點紅利哩程數。該優惠適用於今3月31日前開立的機票，阿聯酋航空 Skywards 現有會員與3月31日前加入的新會員皆可兌換。由阿聯酋航空銷售，代碼為 EK，且由阿聯酋航空或flydubai營運的航班亦可享有此優惠。

隨國際旅遊逐漸復甦，各國陸續放寬邊境管制措施，阿聯酋航空已恢復全球逾120個城市航點，每週三、四、五、六均有班機台北直飛杜拜。

