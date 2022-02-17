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「蔬果漂漂河」消失有望　西螺清潔隊獲補助設置廚餘處理廠

▲西螺鎮有全台最大的蔬菜交易市場，周邊也有許多蔬菜處理、包裝廠舍，每天產生龐大的廢棄菜葉、菜渣，附近排水溝長期遭傾倒廢棄蔬果等垃圾，變成「蔬果漂漂河」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮有全台最大的蔬菜交易市場，周邊也有許多蔬菜處理、包裝廠舍，每天產生龐大的廢棄菜葉、菜渣，附近排水溝長期遭傾倒廢棄蔬果等垃圾，變成「蔬果漂漂河」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮為國內蔬菜主要產地，為改善西螺鎮轄內大排、水溝變「蔬菜漂漂河」等問題，行政院環境保護署核定補助西螺鎮公所於西螺清潔隊垃圾掩埋場設置生廚餘處理廠，西螺鎮公所指出，初期將以處理家庭生廚餘為主，未來會再視處理量協助餐廳、菜販等事業單位，但會酌收代清除費用。

西螺鎮公所指出，西螺果菜市場為全台最大的產地蔬菜交易市場，周邊也有許多蔬菜處理、包裝廠舍，每天產生龐大的廢棄菜葉、菜渣，西螺轄內排水、河川有長期遭傾倒廢棄蔬果等垃圾，變成「蔬果漂漂河」狀況，影響排水及河川污染。

▲西螺鎮有全台最大的蔬菜交易市場，周邊也有許多蔬菜處理、包裝廠舍，每天產生龐大的廢棄菜葉、菜渣，附近排水溝長期遭傾倒廢棄蔬果等垃圾，變成「蔬果漂漂河」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保署將補助750多萬元，生廚餘處理機建置完成後每日可處理10至20噸廚餘，脫水過後的生廚餘渣，載運至六輕堆肥廠製作成有機質材料。（圖／西螺鎮公所提供）

西螺鎮長鄭玲惠向立委劉建國陳情，希望協助向中央爭取建置廚餘處理廠，劉建國表示，西螺一年的生廚餘約420多公噸、熟廚餘約200公噸，以往這些生廚餘都是送到二崙鄉掩埋場處理，熟廚餘則送往虎尾垃圾場及南亞廚餘廠處理，但還是有不肖業者違法亂倒，西螺確實需要廚餘處理廠，可以就近處理，進而減少亂傾倒情況。

立委劉建國指出，環保署將補助750多萬元，建置完成後每日可處理10至20噸廚餘，脫水過後的生廚餘渣，載運至六輕堆肥廠製作成有機質材料，供民眾領取，在考量循環經濟上，未來將再申請補助增設「快速堆肥」、「生質能源廠」，透過相關設施，讓廚餘體積變小、減少異味，還可加快堆肥製作時間，且可利用廚餘產生的沼氣發電，一舉數得。

▲西螺鎮有全台最大的蔬菜交易市場，周邊也有許多蔬菜處理、包裝廠舍，每天產生龐大的廢棄菜葉、菜渣，附近排水溝長期遭傾倒廢棄蔬果等垃圾，變成「蔬果漂漂河」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保署將補助750多萬元，生廚餘處理機建置完成後每日可處理10至20噸廚餘，脫水過後的生廚餘渣，載運至六輕堆肥廠製作成有機質材料。（圖／西螺鎮公所提供）

西螺鎮公所表示，西螺廚餘處理廠將設置在西螺垃圾掩埋場，預計今年6月建置完成，初期會以回收家戶生廚餘為主，視處理量再開放餐廳、菜販等事業單位，並依規定訂定收費標準，酌收代清運及處理費用。

▲西螺鎮有全台最大的蔬菜交易市場，周邊也有許多蔬菜處理、包裝廠舍，每天產生龐大的廢棄菜葉、菜渣，附近排水溝長期遭傾倒廢棄蔬果等垃圾，變成「蔬果漂漂河」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環保署將補助750多萬元，生廚餘處理機建置完成後每日可處理10至20噸廚餘，脫水過後的生廚餘渣，載運至六輕堆肥廠製作成有機質材料。（圖／西螺鎮公所提供）

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蔬果漂漂河西螺鎮雲林生廚餘西螺鎮公所

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