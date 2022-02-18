妙齡女工廠被截肢老闆只賠10萬　「最後死的就是妳」冷血對話曝

▲這名年輕女子右腳遭截肢後情緒相當低落，面對公司嗆「截肢又不嚴重」只願賠償10萬元後，更顯冷血無情。（圖／翻攝自苗栗縣議員曾玟學臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名20多歲年輕女子，日前在工廠當包裝員時，右腳遭到上噸重的貨物輾壓不幸只能截肢，公司不只沒有加裝防護線，也未依法通報，甚至繼續運作機台，甚至在調解時，公司只願賠償10萬元解決並將她踢出群組。議員曾玟學公開群組冷血對話，對方狂嗆「最後死的，還是會是你自己而已」，引發網友熱議。

曾玟學表示，當這名女子在電話訴說時，隔著電話，還能清楚地感受到她的徬徨與不安，她在苗栗頭份一間工廠擔任包裝工，去年底在操作公司的大型機台包裝塑膠粉時，因為包裝袋破損，於是她上前塗漿糊，沒想到司機突然把貨載走，原本應該要有安全裝置的紅外線沒有感應到，導致貨物開始運轉，她的腳也因此被1100公斤的貨物輾過。她立刻被送往附近的醫院，但因為設備不足，於是轉送到台中的醫院，最後醫師評估的結果不樂觀，只能選擇截肢。

曾玟學還說，術後第三天，公司主管前來探視，給予1萬元慰問金，公司認為是其操作失誤，沒必要調解或賠償，她的男友質問主管「為何沒有防護線?」、「為何安全配備不足?」等問題時，主管竟回：「阿～這你不懂啦！」

接著向公司提出調解請求，提及賠償與工作保障時，公司表示只願支付新台幣10萬元，以此彌補員工下半輩子殘障生活不便。老闆娘更宣稱「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」「你媽媽中風也走得好好的啊」等句子，認為公司賠償10萬已足夠。

曾更指出，在她尚未離職的狀況下，莫名被踢出公司群組；並公布群組內冷血嗆話「你是被洗腦了嗎」、「不要覺得對妳不好，雖然不是什麼很佛心的公司，但該給妳的，妳都有拿到吧」；甚至更放話「妳那個廢物男友和白爛網友的話妳要聽？最後死的，還是會是妳自己而已」。

曾玟學最後不捨表示，她非常年輕，也很堅強地努力工作生活，但短短時間內卻接連遭受工傷事故，不只對身體、也對心理產生很大的影響，我很慚愧竟然到最近幾天才得知，也會盡最大努力來協助，也拜託各位朋友協助擴散，讓更多人一同關注這件事。

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