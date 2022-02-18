快訊／最美性學博士捲不倫「開庭依舊沒現身」！大老婆淡定回應

記者黃哲民／台北報導

曾任教職、已轉型部落客與藝人的「最美性學博士」許藍方，被指前年涉嫌介入醫師學長康鈞尉婚姻當小三，形象因而一落千丈，她復出後頻與網紅合作衝人氣，聲勢回升，對於同樣擔任醫師的康妻劉友臻告她求償300萬元一案，始終僅由律師出庭、一概否認涉及不倫戀，台北地院今開庭試圖調解雙方歧見，許藍方依舊沒現身，全案可能直接進入審理程序。

▲與最美性學博士許藍方傳緋聞的醫師康鈞尉（右），和妻子劉友臻（左）一起到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

劉友臻去年（2021年）持康鈞尉與許藍方之間露骨對話紀錄等證據，提告向許藍方求償精神慰撫300萬元，康男也承認和許女有曖昧，不過許女發聲明開直播否認跟康男有不倫戀，也缺席法院排定的調解，法院開庭更不現身，僅委託律師出庭，對於大老婆的指控，許女從頭否認到底。

▲與最美性學博士許藍方傳緋聞的醫師康鈞尉（前），和妻子劉友臻（後）一起到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

據悉，許藍方無法接受賠償方案，不管金額多寡，她擔心一旦賠錢就會被當成承認做小三，而劉友臻提出調解條件是必須公開「承認」，許女更是免談。

法官今傳訊雙方3人出庭，打算勸說各退一步，讓事件找到最好的處理方式、盡快落幕，但許藍方依舊沒來。劉友臻與康鈞尉親自出庭，法官閉門與2人溝通半小時，再請許女委任的2位律師進庭磋商，因律師無法當場做決定，將跟許女討論法官的看法，再具狀陳報。

法官諭知擇期再開庭。康鈞尉開完庭面對記者提問，不發一語、難掩緊張，劉友臻輕聲細語、不疾不徐，對於是否堅持調解條件沒讓步，她說：「希望能達成雙方都接受的方式。」然後緩步跟上三步併作兩步、在前越走越快的丈夫。

▲康鈞尉妻子劉友臻告最美性學博士許藍方介入婚姻、求償300萬元，出庭表示「希望能達成雙方都接受的條件」。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於已轉型百萬網紅的許藍方（38歲），去年遭自稱劉女閨蜜向媒體爆料，前年（2020年）和已婚學長康鈞尉發生不倫戀，到北市大直的精品旅館開房，許女更傳訊息給康男表示「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「今天一直濕濕」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等語。

大老婆氣炸，康男被質問後也招認，但許藍方不置可否。劉女不滿許藍方沒認錯道歉、繼續在節目上大談性學話題，怒寄存證信函給許藍方要求回應，許藍方自稱「受害人」、不知學長已婚，讓劉女更不滿，因此提告求償。