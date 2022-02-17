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貨船擱淺16個月船員遭缺水斷糧　監委批宛如「現代魯賓遜漂流記」

▲▼監察委員紀惠容、葉大華17日召開「現代魯賓遜漂流記？」調查結果記者會。。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員紀惠容、葉大華召開「現代魯賓遜漂流記？」調查結果記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員紀惠容17日表示，獅子山籍「米達斯」貨船擱淺在我國海域逾16個月，船員主張薪資遭剋扣、欠缺飲用水及食物、被要求不能下船，監察院促請交通部航港局、移民署及海巡署應積極處理，並請行政院落實處理船員涉及人口販運通報機制，維護船員權益。

監察委員紀惠容、葉大華17日上午召開「現代魯賓遜漂流記？」調查結果記者會。紀惠容說明，「米達斯貨船擱淺」案件經監察院交通及採購委員會、內政及族群委員會舉行聯席會議，並且在15日通過紀惠容、葉大華的調查報告。

紀惠容指出，米達斯貨船2019年底擱淺在濁水溪外海，無法動彈，歷經16個月，有6名船員因受不了船東要求其「看顧船上貨物而不准下船」，加上有薪資遭剋扣、斷糧、缺飲用水等情，決定不管有否被抓、被關都要下船，走了3個小時的爛泥巴才抵岸求救，宛如「現代魯賓遜漂流記」。

紀惠容說，交通部航港局歷經18次應變會議，僅採信船東代理的說辭，從未登船實際查看，欠缺敏感度而錯失調查契機，且2013年迄今已有9艘外籍貨輪因故擱淺或被棄船滯留於我國海域，政府應積極關注貨船權宜船船員的勞動人權，行政院也應督導所屬處理船員涉及人口販運通報機制。

紀惠容指出，交通部航港局仍未依《船舶法》及「2006年海事勞工公約」（Maritime Labour Convention，MLC）的規定，在登船進行行政調查，遲至2021年5月17日該貨船脫困後，才再次進港後才登船檢查，明顯錯失調查契機，也凸顯欠缺上開規定的處理機制，應該檢討改進。

紀惠容表示，內政部移民署、海委會海巡署在交通部航港局召開的歷次應變會議中，多次要求船東應注意船員狀況，後續卻僅相信船務代理的說詞，也未針對船員進行訪談調查，顯見對情事欠缺敏感度，應加強改善。

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