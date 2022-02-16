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併排違停可連續舉發「每2小時1次」　最快今上半年上路

記者黃翊婷／綜合報導

部分民眾貪圖方便會違規停在紅線或是併排停車，這個現象被PTT鄉民封為「最令人火大的交通亂象」第一名。交通部先前預告將修正子法「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則部分條文」，併排停車未來可連續舉發，最快今年上半年就能正式上路。

屏東縣警方5月1日起將加強取締併排停車。（圖／翻攝自屏東縣警察局臉書粉絲專頁）

▲違停被網友認為是最令人火大的交通亂象第一名。（圖／翻攝自屏東縣警察局臉書粉絲專頁）

併排停車引發的大小車禍層出不窮，2019年3月21日屏東市區曾發生一起死亡車禍，陳姓女騎士為了閃躲違規併排停放的小貨車，與另一輛大貨車發生碰撞身亡；2020年3月13日新竹市也有一名女騎士因為違規併排車輛阻擋道路，繞過違停車輛時，卻遭後方另一輛小貨車撞上，當場死亡。

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根據《自由時報》報導，交通部預告將修正子法「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則部分條文」，交通部路政司長林福山表示，這次修正主要針對裁罰基準和處理細則的部分條文，例如駕駛人未戴安全帽、不禮讓行人等等，另外，違規停車方面，併排停車將列入可連續舉發態樣，若違規者不在場或無法移開車輛，民眾可每2小時舉發一次，最快今年上半年就能正式上路。

道路交通管理處罰條例。（圖／翻攝自法務部全國法規資料庫）

▲駕駛人若併排停車，可能會被處以2400元的罰鍰。（圖／翻攝自法務部全國法規資料庫）

關於違停問題，根據現行的《道路交通管理處罰條例》第56條規定，駕駛人若在禁止臨時停車處停車，將處以新台幣600元以上、1200元以下的罰鍰；若駕駛人是併排停車，將處以新台幣2400元罰鍰。

有網友在PTT八卦板上發文，台灣交通混亂是眾所皆知的事，例如違停、三寶、愛鑽縫的機車、奇怪的道路設計等等，「到底哪個是最讓人火大的呢？」大家紛紛留言點名違停才是最讓人頭痛的問題，「排第一的就是違停」、「無敵雙黃燈，直接停路中間」。至於修法之後能否改善交通亂象，還有待新制上路後再進一步觀察。

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