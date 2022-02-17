連兩年虧損！桃機舉債近百億傳破產　交部允諾增資：不會讓它倒

▲桃園國際機場受疫情衝擊影響，旅客量去年跌至歷年最低連帶影響營收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，國家門戶桃園機場公司傳出破產危機，從去年起開始舉債，預估舉債即將來到100億。對此桃機公司表示，受疫情影響確實衝擊桃機收益，今年預算書預計可能再虧損63億，但桃機為國營事業，有政府支持下不會走上破產一途。交通部則表示，已經請桃機研擬需要協助的層面，一定會百分之百協助國營公司，「國際機場不可能讓他倒。」

桃機於2010年完成公司化，改制為「桃園國際機場股份有限公司」並由交通部持股。桃機2019年旅客量本創下逾4000萬人次，但自2020年開始受到新冠肺炎疫情影響旅客量驟降，2021年經統計旅客量有91萬人次，相較於2019年僅剩下2%。加上桃機第三航廈、第三跑道等工程並未因疫情停工，讓桃機不得不舉債度日，並於近期傳出破產危機。

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桃園機場公司副總經理洪玉芬接受電訪時表示，桃機2020年約虧損19億，去年約為30億，今年的預算書已經送立法院審議，預計可能再虧損63億，對此民航作業基金已經先增資9億予桃機。

洪玉芬談到，只能說受疫情影響確實相關收入都減少、營運困難，但桃機盡量努力。外界傳言的舉債百億，主要是因應的桃機目前現在進行的多項建設工程，跟破產沒有直接的關聯。

洪玉芬指出，桃機一直在向交通部、行政院積極爭取協助，且有政府支持，相信桃機不會走到破產一步，「沒有破產的問題。」

交通部常務次長祁文中則表示，受到疫情影響桃機三年來9成收入蒸發，這段時間還要持續承擔防疫並照顧旗下員工，更重要的是疫情期間各項建設都還在進行中，包括第三航廈施工、第三跑道等，預判未來一年經費支出會達高峰期。

祁文中指出，桃機也知道未來若建設進入高峰期，現在還沒作為未來會遇上什麼狀況，因此因應建設持續進行，只要桃機提出具體需求，交通部就會協助去跟行政院反應，國家一定會百分之百協助國營事業，國際機場不可能就讓它倒。

