連比爾蓋茲都入坑！科學老師帶隊「太空校外教學」科幻迷必追

▲連比爾蓋茲都被推坑！太空科幻迷必追《極限返航》。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

對外星人、太空、宇宙探險感興趣的科幻迷必追！寫實派科幻大師安迪．威爾最新小說《極限返航》出版後大獲好評，不僅歐巴馬、比爾蓋茲推薦，《冰與火之歌》作者喬治·R·R·馬丁、《一級玩家》作者 Ernest Cline等人也大力稱讚，更被買下影視翻拍版權，未來將登上大螢幕，而繁體中文版即將由三采文化出版。

《極限返航》故事主角萊倫・葛雷斯是一名國中科學老師、分子生物學博士、30多歲男性，一醒來發現自己獨自在聖母號太空船上，視線所及只有兩具屍體，還有扮演看護角色的機械手臂。他對自己的身分一無所知，但他知道他的任務是前往沒有被噬日菌侵蝕的恆星天倉五，找出拯救地球關鍵。

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故事提到，宇宙間出現一道神祕紅線「噬日線」正竊取太陽能量，專家預測在不久的將來，地球將會因為缺少太陽能導致生物群系產生劇變、糧食匱乏，35億以上人口將面臨存亡危機。為了阻止災難發生，全球頂尖學者放下成見，聯手打造出人類史上最艱鉅的救援行動「聖母計畫」。

而葛雷斯在這趟孤獨的航行旅程中，遇見了同樣面臨生存危機而外出探索的「波江星人」洛基，他是一個外觀、語言、維生系統與人類完全不同的外星物種。比爾‧蓋茲十分稱讚作者對外星人的新設定，表示「針對『人類與星際生命首次接觸』的場面，安迪．威爾提供了一個極具說服力的巧妙安排」。

葛雷斯一邊運用他的科技知識，見招拆招破解謎團，也一邊回憶起為何踏上這趟旅程，故事時空於地球、太空中切換，旁觀者也逐漸看到這次任務的源起，各自握有太空資源的國家如何傾力合作，一位國中科學老師如何從各國菁英中脫穎而出成為全民英雄？也是作者在故事中所埋下的伏筆。

▲《一級玩家》作者讚，就像是去了一趟「太空校外教學」，帶隊的還是你這輩子最厲害的科學老師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《極限返航》出版後即獲得各界好評，不僅獲選「歐巴馬2021夏季書單」、「比爾蓋茲2021假期書單」；《冰與火之歌》作者喬治·R·R·馬丁、《一級玩家》作者 Ernest Cline等人也強力推薦，並在亞馬遜暢銷榜蟬聯43周佳績，影視翻拍版權更早已被米高梅影業重金搶下，將由 《登月先鋒》、《樂來越愛你》男主角雷恩．葛斯林擔綱演出。

《一級玩家》作者說，閱讀這本小說就像是去了一趟「太空校外教學」，帶隊的還是你這輩子最厲害的科學老師，拯救世界就是唯一的功課。而台灣其中一名推薦人、國立清華大學特聘教授林秀豪認為，這就是這本書的魅力所在，威爾以雙時間軸推動故事，讓讀者隨著主角在太空船迷惘地醒來，面對一一浮現的危機與挑戰，是一段精彩絕倫的太空航程。

《極限返航》繁體中文版由三采文化發行，2月18日開放網路預購，2月25日於各大書店上市。

▲寫實派科幻大師安迪．威爾新作《極限返航》繁體中文版由三采文化發行。（圖／三采文化）