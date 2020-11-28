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戶籍被迫移到市政府卡關！她下海堅守處女身：純愛遙不可及

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▲▼八點檔女明星下海賣身，老公竟拿錢養小三。（圖／pakutaso）

▲從事八大行業下海有原因，但她堅守處女身。（示意圖／pakutaso）

文／陶曉嫚

摘自／三采文化《我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像》

每個到包廂消費的客人，總愛問小姐幹嘛做這一行？這可謂天字第一號經典蠢問題，不只涼圓，很多八大的第一線都被問煩了。既然是個爛哏，不如就隨興發揮。「從小寫作文（我的志願）時，我都寫我要當手槍界的黃金右手，打遍天下無敵手，每台飛機都被我打得墜機⋯⋯」

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精蟲和理智很難共存於人類的大腦中，但客人對這樣誇張的超展開還是有基本的判斷力，總會吐槽：「屁啦，我看妳是缺錢吧？」

「既然你都知道了，幹嘛還問？」喇低賽至此，涼圓慣例要賞問話者一個大白眼。

你當我們是抱著魯夫成為海賊王那樣的志向，才來幹這一行的？

我大開眼界，原來這就是情色按摩包廂內的語境，但這樣嗆客人沒問題嗎？涼圓說，她這風格走跳江湖迄今，還沒被誰客訴過，倒是有客人最激賞的就是她生猛嗆辣的口條，即便她是個尺度不開的「基本妹」——亦即只脫到店家公定的尺度，替客人手工，不做口交、不做陰道性交的按摩師——還是屢次回頭點檯她。

「都到這地步了，我幹嘛跟自己過不去，只當個基本妹？」涼圓在我發問前，用自豪自嘲的口吻說道：「誰叫我是個處女。」

八大行業有處女？我在疑問衝口而出前告誡自己，每個人都有自己的處世之道， 例如在一群絕頂聰明又滿手籌碼的政治人物群聚的立法院，三不五時會聽聞令人瞠目結舌的腦殘發言。我曾詢問一位資深國會助理，該如何定義「尊重」？資深助理回應： 「承認他的存在，以及他自己賦予自己的意義。」

解構處女情節前必須先理解貧窮。涼圓說起自己的身世——中學時期家中破產，父母為錢爭吵、離異到各自拋下子女躲債神隱，整個家庭分崩離析時，她靠學貸有了科技大學的學籍，棲身於學校外圍專租學生的簡陋雅房，每日睜眼的頭號問題便是錢錢錢錢錢，譜寫青春戀曲這種奢侈事當然靠一邊去。

大學時期的涼圓一日兼差四份工，做過各種服務業基層，透早到早餐店做煎台、午晚餐去麵攤幫忙、晚上當三個孩子的陪讀、課間去學校系辦打工⋯⋯除了系辦，每份工作都只拿七、八十元的時薪，月收入加起來將將破萬。

處女情結成為尊嚴的最後防線

「當時基本時薪已經是一百多塊，問題是那時候我沒身分證，麥當勞啦、便利商店啦這些part-time 通通不行，又有誰會去查路邊攤販有沒有遵守《勞基法》呢？」涼圓說。

身為台灣人竟然沒有身分證，乃是自家舊宅被法拍時，父親已人間蒸發，母親自行移居他處，沒有遷走孩子們的戶籍。新屋主向戶政單位反映，涼圓與手足們的戶籍即被移出，不知該移去何處便掛籍到市政府之下。但「正常人」誰會家住市政府？到了換發新式身分證時，這項紀錄卡住了她。

我在戶政機構打了三十幾通電話，傳了無數通簡訊給我媽，一群公務員圍著我冷言冷語，覺得我是故意來添亂的⋯⋯而我媽吃了秤砣鐵了心，死都不接。

如何換到新式身分證，又是另一個副本關卡。把時間軸拉到涼圓大學畢業之後半年，她到台北擔任義大利麵餐廳外場，薪水勉強餬口，餐廳老闆見她涉世不深又感情懸空，趁職務之便展開騷擾式追求。

在生存以上、生活以下的日子，加上欲把她拆吃入腹的男人步步逼近，於是到了2011年的夏天，涼圓做了改變人生的重要決定。「我要去做色情按摩——我沒什麼怕失去的，在八大，男人想玩弄女人的身體起碼得先提錢，而且我發現，我很有吸引痴漢的天賦。」

既然要放手一搏，為何還顧忌下面那一層原裝？我提問時小心翼翼，不想被當成變態，或者是女性主義附身的老大姐，雖然我搞不好兩者皆是。

涼圓解釋，維持處女之身並不是她比其他做全套的小姐品格高尚，只是一種個人選擇。「簡單來講，就是我俗辣。人家敢，我不敢——其他小姐願意給客人插賺比較多錢，但我只敢做手工，就賺別人的三分之一。還有我不甘心被人插一次，只拿新台幣三千塊！」

身為一名異性戀女子，涼圓也渴慕愛情，希望第一次是和情投意合的王子，而不是沒有浪漫的銀貨兩訖。問題是良緣難求，初戀的悸動始終沒來。當她從八大新妹變老手，見多雄性動物發春的醜態，益發感到純愛遙不可及。給客人破處的行情涼圓也深究過，但幾千或三、五萬地拋售初夜，手頭闊綽幾日後仍是一條窮命；至於出得起六位數字以上的客戶，多半是篤信「採陰補陽」、把人類當中藥材的熟齡男子，要無套內射還要攝影留念。比起化為他人的藥，她還想擁有身而為人的起碼自由。

「屁股這種東西，一送就沒價值了，客人不會感激，只會覺得自己上了個公廁肉便器。」涼圓一扭頭，模仿起她交手過的奧懶覺口吻：「『都是個肉便器了，還講究戴套、講究錢？哼，矯情！』」

面對這個先笑貧、再笑娼的世界，涼圓生成了一套幽默對付人情冷暖。八大的圈子裡誰沒有滿兜的故事和一大把辛酸淚，誰又不是摸爬打滾一路過來，而涼圓仍有許多情感不吐不快：「妳來寫我的故事，我希望大家記得我。」

這句話之後，我的八大行業田野奇幻之旅，就此展開。

▲▼陶曉嫚《我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像》（圖／三采文化）

★本文作者陶曉嫚，摘自三采文化《我拿青春換明天：八大行業職場說明書，慾海求生的人物群像》，此書為18限。

作者深入八大行業，展開長達2年的採訪與田野調查，探討被視為「生存以上，生活以下」、充滿情慾的八大行業生態與真實心聲。當小姐、幹部、酒吧媽媽桑與男師，被追捧的地下偶像及性愛工作坊講師一一登入，一場八大行業的奇幻之旅，就此展開。

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