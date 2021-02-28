從垃圾可看出治安好壞？「超商垃圾桶」也能反映區域人性自私！

▲從垃圾也能看出一個區域的治安好壞、人性自私面貌。（示意圖／pixabay）

文／瀧澤秀一

摘自／三采文化《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》

到新家附近到處看看，如果周邊的垃圾集中處都很乾淨整潔，想必是這個社區有組成一個環境整潔團隊，並且執行垃圾值日生制度，輪到的人會負責整理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

團隊裡的每個人，不會有「不管袋子上是寫可燃垃圾或不可燃垃圾，都可以隨便丟」的心態。一般人對值日生的印象是，如果做不好就會有人在背地裡說那個人都不會分類的閒話。一有這樣的想法，就會好好把分類做好。

若是能跟垃圾值日生的人多聊聊，不但可以知道有誰住在這個社區，也能更快融入這個環境。雖然我不推薦這個方法給內向的人，但是現代社會的人性疏離和犯罪事件很多，或許都跟人與人和人與社區的關係崩壞有關。

所以，如果是社區和樂融融的環境，因為附近的人彼此都很熟悉，所以會彼此互相照應，甚至會出聲用「那個孩子就是那一家的，今天也很開心地在玩呢」之類的方式盯著，真的非常推薦家庭居住。

相反地，如果垃圾集中處很髒亂，就表示附近的人沒這麼講究生活品質。垃圾集中處那麼髒，卻沒有人出來打掃清理，也沒有人在意。雖然不是百分百，通常治安不好的地方，垃圾集中處大多都很髒亂。人們都不會想要住在治安不好的地方。在不知情的情況下住進去的話那就另當別論，但明明知道卻還是搬進去，就一定有原因。

因為不想與他人多往來的人變多了，大家都照著自己的規則去生活，那麼垃圾集中處自然就會變得髒亂。看到滿地散亂的垃圾，就會覺得自己也稍微亂一點也沒關係。乾淨的地方就很難會弄髒。

走在路上的人也是，只要看到有隨地遺棄的垃圾，就會當成可以丟垃圾的地方，然後隨意把罐子或是便利商店買的熟食垃圾直接丟進去。這麼一來，居民在丟垃圾的時候也就會越來越隨便，就會陷入一種惡性循環。

我在twitter上分享這段心得後，有一則留言說：「我是名不動產公司的經營者，我也會建議客人到附近的便利商店看看垃圾桶。如果裡面有很多家庭垃圾的話，就不是什麼太守規矩的區域。」

我當下真的是莫名的感動，心想：「我也是這麼想的，沒錯沒錯，真的是這樣耶，前輩！原來不動產領域也是同樣的看法！」我更加確定了自己的想法。人們自掃門前雪的自私想法，會如實地反映在丟垃圾這件事情上。



★本文摘自三采文化《那些垃圾教我的事：55篇你丟我撿的人生風景》，作者瀧澤秀一，日本搞笑藝人，同時也是現役清潔隊員，自稱「垃圾心理學家」。

「收垃圾不只是份能養家活口的工作，更是門學問。現役清潔隊員在工作現場第一線的完整書寫，一齣刻苦、勤奮又逗趣的生命紀實故事。暴露真實人性的垃圾心理學，喂！下次倒垃圾前，請三思！」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來