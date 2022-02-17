多點白飯吃不完！奧客想退遭拒氣炸：「倒回飯鍋很難嗎？」

▲你會在小吃店多點白飯嗎？（示意圖／達志影像）

記者李芷萱／綜合報導

近日有民眾表示，到彰化某一間爌肉飯店用餐，多叫一碗白飯吃不下想退，卻被店家拒絕，「到底為什麼不能退，直接到回飯鍋很難嗎？害我浪費一碗飯的錢」，引發大批網友痛批，「一碗白飯都付不起」、「胎勾郎兼沒知識」、「沒有衛生觀念的人，最好永遠不要外食」、「這是認真還是在反串....」。

原PO在《爆料公社公開版》指出，他到彰化某間爌肉飯用餐，並多點兩碗白飯打算配菜吃，不過他吃第二碗就吃飽了，於是詢問店家，剩下那一碗完全沒吃到的白飯是否能退回？店家當下拒絕，讓他爆氣直呼：「那碗飯我沒有吃過也沒有碰到，就是放在桌子旁邊而已，到底為什麼不能退」、「直接到回飯鍋很難嗎？害我浪費一碗飯的錢」。

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由於言論太過奇葩，吸引許多網友留言，「吃的尤其在疫情期間，都放在你桌上，還要叫店家回收有道理嗎」、「噁心死了！一碗白飯多少錢阿？你好意思退」、「你是不是在開玩笑」、「所以你都吃上位客人退回的爌肉飯嗎」、「鯛民總是不會讓人失望」、「其實吃不下可以打包啊，以後還可以放在腳......的後方XD」，還有人力挺店家，「良心店家，一定很有經驗遇到這些奧客」、「這店家很不錯。」