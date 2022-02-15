　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中午買魚晚上換貨！主婦「奇葩理由」網看傻　闆娘：哪來的勇氣？

▲▼重傳ＬＯＧＯ。菜市場,生鮮,海鮮,魚,魚販,海產,水產（圖／記者周宸亘攝）

▲客人換貨理由讓網友都傻眼。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃可昀／綜合報導

早上去市場買魚，晚上才跑回去換貨，理由讓網友都大開眼界！一名魚販表示，日前有位媽媽中午帶著小孩來買魚，結果晚上卻跑回店家說要「換貨」，一問之下理由讓她好無言，PO文怒批「真不知道妳哪來的勇氣上門說出這些話，只會讓人覺得妳好奧（客）！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當天這位媽媽大約中午的時候來買魚，她在對方面前裝袋結帳，當下客人沒有提出問題，直到晚上7點多才又回來店家詢問「魚鰭斷了可不可以換？」她一聽到這理由先是傻眼，接著提到中午交易時，有在客人面前裝袋，確認是完整的魚沒有部位斷掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼魚,死魚,魚貨,魚腥味。（圖／pixabay）

▲魚鰭斷掉也能成為換貨理由。（示意圖／pixabay）

這位媽媽不罷休，接著問「是不是品質有問題？不然怎麼魚尾沒斷？」原PO解釋，撞到魚鰭當然是魚鰭斷，魚尾沒撞到哪會斷，且這條魚已經賣出去一個下午，客人後續是否有撞到或摔到無法追究，「小姐，我交給妳時是完整的，妳不需要講那些！」

網友紛紛回應，「就算拿完整的魚回去菜市場要換，看會不會被整群阿桑幹譙」、「要帶回去選美嗎？魚鰭又不吃」、「奧客總是多理由XDD」、「他是不是覺得你家的魚猛到可以拿來打棒球都不會受傷」、「品質是不是有問題？阿不然怎麼不會游水？」

ET快訊
國內沒血清！台灣特有種「菊池氏龜殼花」出沒　林管處曝應對方法
快訊／撞一家4口BMW男下跪磕頭！交房屋權狀拚交保　家屬批噁
悲痛！2愛子遭空軍上兵夫殘殺　她認屍崩潰哭癱
男大生硬上女同學一次就中　裝無辜「我有停下來」
免費領雞蛋「超長人龍」曝！　新北媽媽揹幼兒苦排
林崑海鼻咽癌逝！醫示警「亞洲人特有」　1習慣不改風險增7倍
日月潭瘋傳2.5米水怪　「真實身分」專家說話了
陳時中勝訴！遭罵「無恥舔美賣台」　網友下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE官方帳號不是機器人！她「狂傳私人照」才知真相：後台都看光

在烏克蘭12名台生不返台！教部曝「已撤往波蘭或烏西」

高職生沒補習多益考930　特殊選才還錄取四國立科大

今年元宵節比去年提早11天！專家揭背後「神秘原理」：與月亮有關

陳時中「開放邊境這點」怪怪的！前台大醫嘆：國人繼續鎖在台灣？

華南雨彈又來襲！強烈冷氣團周末報到　「乾冷→濕冷」時程出爐

500組雞蛋秒殺！新北媽媽不放棄　揹著幼兒站進隊伍：排看看…

日月潭2.5米「水怪」影像瘋傳　「真實身分」專家初判結果出爐

規模縮小！鹽水蜂炮今晚登場　取消遶境16處定點施放萬炮齊發

台人關國內！卻開放外國旅客　醫看陳時中這點「怪怪的」

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

孫德榮昔日為5566猛打飛輪海　炎亞綸記仇至今「說我們是充氣娃娃」

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

LINE官方帳號不是機器人！她「狂傳私人照」才知真相：後台都看光

在烏克蘭12名台生不返台！教部曝「已撤往波蘭或烏西」

高職生沒補習多益考930　特殊選才還錄取四國立科大

今年元宵節比去年提早11天！專家揭背後「神秘原理」：與月亮有關

陳時中「開放邊境這點」怪怪的！前台大醫嘆：國人繼續鎖在台灣？

華南雨彈又來襲！強烈冷氣團周末報到　「乾冷→濕冷」時程出爐

500組雞蛋秒殺！新北媽媽不放棄　揹著幼兒站進隊伍：排看看…

日月潭2.5米「水怪」影像瘋傳　「真實身分」專家初判結果出爐

規模縮小！鹽水蜂炮今晚登場　取消遶境16處定點施放萬炮齊發

台人關國內！卻開放外國旅客　醫看陳時中這點「怪怪的」

師大千萬華廈開賣「公設比82.3%」　女主播嚇壞：是我見過最誇張的

超人氣遊戲《賽馬娘Pretty Derby》正式推繁中版...小萌科技代理

烏克蘭情勢緊張　外交部4度呼籲僑民儘速離開

150萬起！現代「7-9人座科幻MPV」Staria預售　豐富配備超越同級

瑞佛斯：哈登融入七六人不難　但得捨棄一些投籃機會

波克夏神操作「買入落難暴雪」賺翻　內行讚嘆：巴菲特也玩魔獸？

LINE官方帳號不是機器人！她「狂傳私人照」才知真相：後台都看光

陳以信、林為洲遭陸媒點名「暗獨派」　朱立倫籲各方說法節制

許智傑：按照中共標準不算台獨　全台只剩洪秀柱、吳斯懷

柯瑞最愛隊伍「從七六人變籃網」　小咖哩轉隊後首戰飆23分

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

生活熱門新聞

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

鄉民曝「恐怖後果」不掃實聯制：比自費住旅館還慘

波蘭美女回家鄉手做台灣牛肉麵　悲劇發生了：研發新料理

女大生崩潰清垃圾屋老家　一晚掃出200隻蟑螂

今晨9℃！下波全台濕冷變天時間曝　冷空氣更強更久

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

元宵節必吃「5大強運食物」！命理師：吃對旺整年

即／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　

新北女議員：明天免費送4000顆蛋

即／高端疫苗通過第三期！獲巴拉圭EUA

日月潭「水怪」影像瘋傳　專家初判鰻魚一類

即／高雄15足跡曝！家樂福全聯麥當勞都入列

更多熱門

相關新聞

奧客投訴沒收到戒指　店家傻眼：在你手上

奧客投訴沒收到戒指　店家傻眼：在你手上

英國20歲女創業家祖拜爾（Amani Zubair）最近遇到一個讓她傻眼的奧客，原來這名貪小便宜的客戶在官網訂購了一只戒指後，居然向祖拜爾客訴，聲稱自己只收到一個空包裹。沒想到，祖拜爾在客戶傳來的照片中，赫然發現戒指就戴在客戶手上，而且客戶得知事情敗露後，還立刻封鎖了祖拜爾，讓她傻眼不已。

老闆還沒送肉！奧客柴坐門口施壓

老闆還沒送肉！奧客柴坐門口施壓

天龍大媽超商「賴皮不付錢」　怒噴：你們宜蘭才這樣

天龍大媽超商「賴皮不付錢」　怒噴：你們宜蘭才這樣

吃喜宴「魚一上桌」賓客離席　內行揭原因

吃喜宴「魚一上桌」賓客離席　內行揭原因

嫌男友照片拍太醜　女氣到潑咖啡

嫌男友照片拍太醜　女氣到潑咖啡

關鍵字：

奧客換貨

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

福原愛男友現況起底！

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

快訊／國1「5車」連環撞　回堵1公里

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面