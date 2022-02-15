中午買魚晚上換貨！主婦「奇葩理由」網看傻　闆娘：哪來的勇氣？

▲客人換貨理由讓網友都傻眼。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

早上去市場買魚，晚上才跑回去換貨，理由讓網友都大開眼界！一名魚販表示，日前有位媽媽中午帶著小孩來買魚，結果晚上卻跑回店家說要「換貨」，一問之下理由讓她好無言，PO文怒批「真不知道妳哪來的勇氣上門說出這些話，只會讓人覺得妳好奧（客）！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當天這位媽媽大約中午的時候來買魚，她在對方面前裝袋結帳，當下客人沒有提出問題，直到晚上7點多才又回來店家詢問「魚鰭斷了可不可以換？」她一聽到這理由先是傻眼，接著提到中午交易時，有在客人面前裝袋，確認是完整的魚沒有部位斷掉。

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▲魚鰭斷掉也能成為換貨理由。（示意圖／pixabay）



這位媽媽不罷休，接著問「是不是品質有問題？不然怎麼魚尾沒斷？」原PO解釋，撞到魚鰭當然是魚鰭斷，魚尾沒撞到哪會斷，且這條魚已經賣出去一個下午，客人後續是否有撞到或摔到無法追究，「小姐，我交給妳時是完整的，妳不需要講那些！」

網友紛紛回應，「就算拿完整的魚回去菜市場要換，看會不會被整群阿桑幹譙」、「要帶回去選美嗎？魚鰭又不吃」、「奧客總是多理由XDD」、「他是不是覺得你家的魚猛到可以拿來打棒球都不會受傷」、「品質是不是有問題？阿不然怎麼不會游水？」