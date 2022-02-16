普悠瑪出軌案18死　司機員尤振仲：車子故障何來超速？

▲尤振仲二審首度出庭，否認犯罪。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2018年的台鐵普悠瑪號出軌意外，造成18死的慘劇。列車駕駛員尤振仲被依照過失致死罪，判刑4年6月。案經上訴第二審，高等法院16日首度開庭審理，尤振仲否認犯罪，辯稱自己沒有關閉列車自動防護系統（ATP），另外車子一直是故障的，何來超速之有？

本案發生於2018年10月21日下午近5點左右，當時台鐵宜蘭線一列由樹林車站開往台東車站的6432次普悠瑪自強號列車，在經過蘇澳鎮新馬車站時，列車以超過速限（75km/h）的速度（141km/h）進入半徑306公尺的新馬站彎道，導致列車前進方向第1節車廂右側車輪浮起後出軌並向左側傾覆，隨後第2至8節車廂也相繼出軌，扭曲呈「W」字形，最後造成18死251傷的慘劇。

事發後宜蘭地檢署進行偵辦，認為司機員尤振仲早在下午4點多就已經發現列車異常，並進行回報，但他在未經允許下，就貿然關閉ATP，最後超速進站，引發意外。檢方因此對司尤振仲，以及時任台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度所總所長吳榮欽3人，依照「過失致死罪」提起公訴。

一審宜蘭地院審理後，認為尤振仲關閉ATP且超速達140公里，是造成意外主因，因此重判有期徒刑4年6月；至於柳燦煌、吳榮欽2人則獲判無罪。案件上訴第二審，高等法院16日首度開庭審理。

尤振仲在開庭前半小時就已經進入高院，他在庭上做無罪答辯，他表示，列車上有加裝ATP，也有遠端監視系統，他不斷與調度員回報，怎麼會「貿然」關閉ATP？至於檢方指控超速的部分，他回答「列車一直是故障的，速度根本起不來，何來超速之有？」至於檢方也陳述，獲判無罪的柳燦煌、吳榮欽，在本案中也應負責，請求法院改判有罪。

▼普悠瑪出軌意外，造成18死。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

