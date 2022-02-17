蘭嶼飛魚季登場　海巡署派遣百噸級巡防艇守護飛魚文化

▲▼海洋資源維護專案在蘭嶼開元港實施專案聯合勤前教育。（圖／海巡署東部分署提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

飛魚季即將開始，為維護蘭嶼地區飛魚文化傳承，取締破壞海洋資源行為，海巡署東部分署15日起執行「蘭嶼地區海洋資源維護專案」，副分署長楊俊宜於蘭嶼開元港實施專案聯合勤前教育，要求各所屬任務單位主動掌握周邊海域動態及當地傳統作業漁區狀況，加強巡查密度及海面目標掌握與辨識，落實勤務作為，守護蘭嶼傳統飛魚文化。

東部分署表示，每年2至7月，為蘭嶼地區飛魚迴游季節，同時也是飛魚季的開始，依據台東縣政府公告「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，另禁止10噸以上漁船於6浬海域內採捕飛魚；為提升專案執行效能，由副分署長楊俊宜率各勤務單位主官於專案前，拜會蘭嶼鄉民代表會及各村落聽取族人意見，藉以精進勤務。

今年參考蘭嶼傳統祭儀訂於2月15日至6月11日執行「蘭嶼地區海洋資源維護專案」，將由第十巡防區指揮部整合第一三岸巡隊及第十五海巡隊等任務單位，規劃派遣100噸巡防艇執行蘭嶼周邊海域巡弋任務，配合岸際巡邏勤務及安檢作為，加強蘭嶼岸際與周邊6海浬海域執法，提升巡護能量；並設立通報專線，即時受理與回應違規情事通報，及提供諮詢服務。

▲海巡單位拜會蘭嶼鄉民代表會及各村落聽取族人意見，藉以精進勤務。

海巡署東部分署呼籲，維護海洋資源盼藉由專案任務，加強海上巡邏及宣導，喚起民眾對漁業資源的重視，共同為海洋保育盡一份心力，民眾如發現相關違規態樣，請立即撥打海巡署「118服務專線」或「通報諮詢平台電話：0932496996」，海巡同仁將立即查處。