　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘭嶼飛魚文化登場　海巡專案守護：沿岸3浬海域內禁止採捕

▲台東蘭嶼飛魚文化登場海巡協助守護傳統文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東蘭嶼飛魚文化登場海巡協助守護傳統文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東蘭嶼飛魚季來臨，為維護飛魚文化傳承，取締破壞海洋資源行為，海巡署東部分署自15日起執行「蘭嶼地區海洋資源維護專案」，並由副分署長楊俊宜於蘭嶼開元港實施專案聯合勤前教育，要求各所屬任務單位主動掌握周邊海域動態及當地傳統作業漁區狀況，加強巡查密度及海面目標掌握與辨識，守護蘭嶼傳統飛魚文化。

東部分署表示，每年2至7月，為蘭嶼地區飛魚迴游季節，同時也是飛魚季的開始，依據台東縣政府公告「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，另禁止10噸以上漁船於6浬海域內採捕飛魚。

▲台東蘭嶼飛魚文化登場海巡協助守護傳統文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東蘭嶼飛魚文化登場海巡協助守護傳統文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為提升專案執行效能，由副分署長楊俊宜率各勤務單位主官於專案前，拜會蘭嶼鄉民代表會及各村落聽取族人意見，今年參考蘭嶼傳統祭儀訂於2月15日至6月11日執行「蘭嶼地區海洋資源維護專案」，將由第十巡防區指揮部整合第一三岸巡隊及第十五海巡隊等任務單位，規劃派遣100噸巡防艇執行蘭嶼周邊海域巡弋任務，配合岸際巡邏勤務及安檢作為，加強蘭嶼岸際與周邊6海浬海域執法；並設立通報專線，即時受理與回應違規情事通報，及提供諮詢服務。

海巡署東部分署呼籲，維護海洋資源盼藉由專案任務，加強海上巡邏及宣導，喚起民眾對漁業資源的重視，共同為海洋保育盡一份心力，民眾如發現相關違規態樣，請立即撥打海巡署「118服務專線」或「通報諮詢平台電話：0932496996」，海巡同仁將立即查處。

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
莉婭首發聲認了「現世報」！　簽好離婚協議書
銀行副理「盜刷32張信用卡」！　得手百萬買iPhone 13
連勝文嗆若選市長「好好跟他算帳」　陳時中8字回應
情人節DIY太激烈！　小弟弟腫成米其林寶寶
可以跑攤、遶境了！　明起宗教場所防疫鬆綁
西華飯店最後一位客人退房！　員工一字排開鞠躬致謝
快訊／新北最新足跡曝光　去過7-11、全聯、康是美
網憂被隔離「不敢掃實聯制」！陳時中三度重申匡列原則
新北+2！　嘉聯益再增「本國籍夫妻確診」
快訊／第23期規劃出爐！　明起分三時段開放預約
快訊／今年第二批！　140萬劑莫德納下午抵台
快訊／本土Omicron首例死亡！金嗓歌友會傳染　確診16天
快訊／今增1人死亡！　本土+5例
LIVE／南北不明感染源疫調　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男子駕車違規跨越雙白線　南警巡邏攔查持毒遭逮

移民署邀新住民元宵節搓湯圓盪鞦韆　體驗在地文化

成大半導體學院成立南科人才培訓基地　黃偉哲：產官學打造南方新矽谷

雲嘉南分署9場客製化徵才接力　挺企業補足人力需求

蘇男欠繳毒駕罰款9萬元　查封台南安定區持分土地由蘇母代繳清

台東戒治所慶元宵！收容人初體驗 　42盞五彩天燈升空願成真

埔榮養生湯圓DIY教學慶元宵　提醒民眾細嚼慢嚥配湯水

台東食品安全不鬆懈　民眾購買前應看清標示

蘭嶼飛魚文化登場　海巡專案守護：沿岸3浬海域內禁止採捕

台東「寒單爺福虎」超可愛　保平安兼防疫

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

KID情人節公開「東區妹仔」超閃合照　結果下秒她哭了...刪文真相曝

媽媽喜歡！女童扛36瓶牛奶回家　半路狂跌倒仍堅持：製造驚喜

疑罵Gay惹火店員！結帳被無視　女PO文討拍「故意的」引網炮轟

10小時沒見！爸踏進家門　重量級歐告飛撲胸膛討抱抱

未拉手煞車！貨車突倒退嚕　司機「肉身阻擋」慘遭夾身亡

男子駕車違規跨越雙白線　南警巡邏攔查持毒遭逮

移民署邀新住民元宵節搓湯圓盪鞦韆　體驗在地文化

成大半導體學院成立南科人才培訓基地　黃偉哲：產官學打造南方新矽谷

雲嘉南分署9場客製化徵才接力　挺企業補足人力需求

蘇男欠繳毒駕罰款9萬元　查封台南安定區持分土地由蘇母代繳清

台東戒治所慶元宵！收容人初體驗 　42盞五彩天燈升空願成真

埔榮養生湯圓DIY教學慶元宵　提醒民眾細嚼慢嚥配湯水

台東食品安全不鬆懈　民眾購買前應看清標示

蘭嶼飛魚文化登場　海巡專案守護：沿岸3浬海域內禁止採捕

台東「寒單爺福虎」超可愛　保平安兼防疫

台灣比烏克蘭更重要！全球關注俄烏　美學者反籲美國「勿分心」

林崑海病逝！遺孀被攙扶出靈堂　緩步離開「拱手感謝媒體」

男子駕車違規跨越雙白線　南警巡邏攔查持毒遭逮

下捷運就到！入住高雄「邁阿密港灣房」度假　爽泡三溫暖、遊駁二

西華飯店說掰掰！領牛肉麵隊伍長20公尺　顧客嘆：每週都來吃

為協助企業打造中高齡友善職場　勞動部編撰五面向實務手冊

移民署邀新住民元宵節搓湯圓盪鞦韆　體驗在地文化

時力黨團新會期優先法案出爐　囤房稅、行政區劃法等22項入列

銀行副理染毒變幽靈刷手！假證件狂辦信用卡　10銀行被詐翻

莉婭首發聲認了「現世報」！　早簽好離婚協議書：你要的自由我給得起

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

他情人節約女兵在家看電影　少校事後被告性侵

情人節和前世情人話聊　科技董座是暖爸

27歲護理師懷孕罹妊娠高血壓「踩地腳變紫色」

拚了！草屯加碼1胎發4萬　員林市也喊：加一倍

台南市議會贈花

台東遶境炸寒單停辦　落實走春淨宅祈福防疫

台南安平工業區工廠鹽酸外洩1人送醫

5人乘2車竊取娃娃機內泡麵餅乾逮逮

黃偉哲積極推動特色公園

高榮台南分院新春團拜

今入夜起氣溫下探12℃　侯友宜提醒市民防寒安全

確診設計師到台中訪客　5人PCR出爐

更多熱門

相關新聞

寒單爺福虎超可愛　保平安兼防疫

寒單爺福虎超可愛　保平安兼防疫

受到新冠肺炎疫情影響，台東元宵遶境連續2年停辦，許多民眾大失所望，但在地青年將台東元宵特色透過專長發揮，設計成「寒單爺福虎生豐禮盒」既有民俗文化特色，還有實用防疫效果，成為台東元宵文化很棒的轉譯方式。

一站式產業輔導說明會　打造最有台東味的產業步伐

一站式產業輔導說明會　打造最有台東味的產業步伐

台東關山天后宮元宵送燈籠　招財虎超萌

台東關山天后宮元宵送燈籠　招財虎超萌

普通重型機車號牌標售　「5555」等你來標

普通重型機車號牌標售　「5555」等你來標

台東菜販「黑輪掉滿地」　暖警幫清理

台東菜販「黑輪掉滿地」　暖警幫清理

關鍵字：

飛魚 蘭嶼 台東

讀者迴響

熱門新聞

福原愛鬆口認再婚！笑談江宏傑：總算可以離婚

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

婚變？莉婭突點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」

台灣首位藝人「考取超難餐飲證照」！

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

新北正妹女警連破2案　超辣泳裝照曝光

楊丞琳曝超潮新髮型「區塊剪」！網驚嘆：只有妳能駕馭

即／三立電視董事長林崑海病逝　享壽70歲

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

福原愛男友現況起底！

屏東男自費住旅館吃不消！遭嗆去借錢住

依依潰堤痛哭：不曾和納豆分開這麼久

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

鳳梨被女友拖出門吃大餐！　臭臉合照「胸口成亮點」

日月潭「水怪」影像瘋傳　專家初判鰻魚一類

更多

最夯影音

更多
袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了

袁詠儀「瘋狂花錢買名牌包」！　張智霖求救律師：我快破產了
小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

小S久沒％％％「一早靠自己」　曾疑老公：你是不是不愛我

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女欲買咖啡喊結帳遭忽視！　控店員「是故意的」惹爭議

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

女子情人節失戀買醉躺路邊　暖警見狀上前安慰、輕拍背

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面