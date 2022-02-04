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遊艇小琉球失去動力遇惡浪　16人海上驚魂…高雄海巡助脫險

▲海巡署艦隊分署高雄海巡隊小琉球外海救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲海巡署艦隊分署高雄海巡隊小琉球外海救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

馬來西亞籍一艘遊艇(3)日下午在於小琉球海子口西南0.5浬處海域，失去動力漂流，由於船上包括2名船及14位乘客，海巡署獲報立即出動兩艘巡護艇頂著惡浪出海救援，並以雙艇模式將人艇救到小琉球上岸，讓船員感激不已。

▲海巡署艦隊分署高雄海巡隊小琉球外海救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲海巡署艦隊分署高雄海巡隊小琉球外海救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

海巡署艦隊分署高雄海巡隊昨（3）日下午2時13分，接獲海巡署第七巡防區轉118報案，有艘馬來西亞籍「愛○絲7號」遊艇，於小琉球海子口西南0.5浬處海域，失去動力漂流中，船上16名人員待援。

高雄海巡隊接獲通報後，隨即派遣PP10032艇及CP1026艇以雙艇模式迅速於當日下午2時39分抵達現場救援，當時海象不佳（5至6陣風8級），「愛」船無動力狀態下搖晃劇烈，第七巡防區考量乘員安全，指示先以噸位小之CP1026艇馬上將「愛」船14名乘員接駁返回大福港，另PP10032艇在現場戒護「愛」船等待友船前來拖帶。

CP1026艇於下午3時許將乘員安全載返小琉球大福安檢所休息。另「愛」船在巡防艇戒護下，於下午5時許，由友船安全拖抵小琉球白沙漁港，順利成功完成這次救援任務。

海巡署春節期間仍綿密守護海域，籲請航行船舶，應特別注意機件維護及航行安全，從事海上遊憩活動更應隨時提高注意力，小心自身安全，防範意外發生，若有需要海巡署服務，請利用「118」免費報案電話通報，海巡署將立即派員前往協助，確保民眾生命財產安全。

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