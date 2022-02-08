燈會原鄉福虎迎新春　文化、宗教、歷史點亮北港

▲「媽祖珠簾、希望發光」大型光雕照明技術襯托出朝天宮自身的光亮耀眼。（圖／雲林攝影師蔡奇璋提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣燈會1965年在北港發跡，延續至今已50多年的歷史，故北港素有花燈原鄉美名，雲林縣政府今年將於2月12日至3月13日在顏思齊紀念碑延伸至朝天宮、水道頭文化園區舉辦「2022北港燈會原鄉─相癒北港希望嫣然」活動，讓燈會原鄉北港在地獨有的薪傳技藝展現，並齊心祝賀2022壬寅年虎躍新程。

▲雲林縣政府今年將於2月12日至3月13日在顏思齊紀念碑延伸至朝天宮、水道頭文化園區舉辦「2022北港燈會原鄉─相癒北港希望嫣然」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「2022北港燈會原鄉─相癒北港，希望嫣然」規劃六大光環境，雲林縣政府文化觀光處說明，以「媽祖珠簾、希望發光」主題光環境在北港鎮街道環繞，整體燈區由朝天宮作為主燈，大型光雕照明技術襯托出朝天宮自身的光亮耀眼。

▲水道頭最吸睛的主燈池區「珠光月下」，如同媽祖的聖意珠簾流淌在北港，夜月倒映水色沉浸在希望新年的祈願。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

顏思齊紀念碑延伸至水道頭文化園區，佈置施作光影藝術。顏思齊圓環展現360度環繞的特點，以浮雕製作「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」鮮明漫畫形象。巷弄燈區則邀請北港在地藝師創作融合北港文化、宗教、歷史的各式環境藝術作品，義民廟延續巷弄燈區的燈藝氛圍設置虎年賀春燈組，獨樹一格的北港巷弄歡慶新年。



水道頭文化園區策展主題圍繞「孕育」、「希望」、「生機」，回溯生命的源頭及生生不息的延續，縣定古蹟十角水塔設置光雕秀，結合水道頭的「水」、融合燈會原鄉的「光」，展現燈會原鄉的魅力，共邀大家一起回到燈會故鄉北港，感受生命力的湧現，乘著柔和的祈願暖光，獲得更多的力量種下希望，使未來萌芽。

▲弄燈區邀請北港在地藝師創作融合北港文化、宗教、歷史的各式環境藝術作品，義民廟延續巷弄燈區的燈藝氛圍設置虎年賀春燈組，獨樹一格的北港巷弄歡慶新年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



文化觀光處長陳璧君指出，今年主視覺設計意象為海上守護神─媽祖聖光灑落化成顆顆珠簾星芒，注入祈願的力量，點亮海上希望、漣漪大地。粼粼波光柔和又滿懷力量，由北港燈會原鄉的光發散照耀各地，在燈會原鄉是發光也是聚光，感受療癒的光、感動的光、生命的光，「相遇北港、相癒彼此」，帶著溫暖的力量展開新年新旅程。



水道頭最吸睛的主燈池區「珠光月下」，如同媽祖的聖意珠簾流淌在北港，夜月倒映水色沉浸在希望新年的祈願；「幻彩萬花筒」以生命之花圖騰作為主體架構完美的弧線， 象徵萬物生生不息的孕育，能協助本質上恢復其最初、最完美的狀態，無限能量奇蹟的生成。走入螢光霓彩的螢光叢林「彪森境」感受滿滿的生命力，互利共生的生態叢林。

▲弄燈區邀請北港在地藝師創作融合北港文化、宗教、歷史的各式環境藝術作品，義民廟延續巷弄燈區的燈藝氛圍設置虎年賀春燈組，獨樹一格的北港巷弄歡慶新年。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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