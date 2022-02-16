台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

▲台南市長黃偉哲16日下午公布台南今日新增1例本土確診個案19862，相關足跡已清消，黃偉哲呼籲市民朋友盡速接種疫苗追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲16日下午公布台南今日新增1例本土確診個案19862，該案為歸仁區30多歲男性，於2月12日與高雄市個案19732接觸，14日因案19732確診而被匡列為居家隔離者，一採呈現陰性，15日出現發燒症狀，經安排採檢後陽性確診，Ct值29.73，共匡列5位接觸者居家隔離、1位自我健康監測，之後再安排採檢。

台南市衛生局長許以霖指出，台南市於12日公布的西港區本土個案19601，疑似在苗栗仙山仙草冰用餐，與案19440、19479、19480足跡相關，後經3次PCR採檢、血清抗體檢驗，指揮中心綜合研判後，為「非確定病例」，因此台南市確診個案數減少一位，該案相關接觸隔離者也會解除隔離。

黃偉哲也表示，經過15日熱鬧的鹽水蜂炮活動後，市府也特別在2月16日到2月18日每天上午8時30分至10時30分，於鹽水區衛生所提供免費居家快篩，供鹽水區市民索取，如果篩檢結果呈現陽性，請盡速撥打台南市防疫專線06-2880180，或與衛生所直接聯繫，希望在大型活動結束後，防範可能的潛在感染發生，保護社區健康安全。

黃偉哲再次呼籲，Omicron傳染力非常強，請市民朋友務必用比防犯過去的病毒株更嚴謹的態度，來做好防疫。也呼籲市民朋友，雖然台南市疫情穩定，但依然可以不時看到確診者足跡，以及零星個案出現，還是要盡速施打疫苗追加劑，才有更完整保護力，更有助於維持正常生活。

黃偉哲提醒，COVID-19公費疫苗預約平台23期，已經從16日上午10時到18日中午12時開放分流預約，接種期程2月21日至27日，提醒年滿18歲以上、已接種2劑疫苗的民眾，於平台開放期間完成預約並按時前往接種。

另外台南市也有增開疫苗接種點，歡迎市民利用台南市疫苗預約平台進行預約施打，希望能夠提升追加劑施打速度。未來也會請各區衛生所與地方診所合作，加開更多疫苗接種站，並陸續公布資訊提供市民預約施打。針對台南市內尚未預約追加劑、或不會上網預約的民眾，衛生局也表示將會規劃由衛生所造冊，區公所製發通知單，通知民眾接種，希望加速追加劑涵蓋率的提升。如果是第一劑、第二劑還未施打的民眾，也請跟各地衛生所與診所進行施打。

衛生局指出，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至2月15日已接種332萬3340劑次，第1劑涵蓋率80.1％、第2劑72.7％、追加劑涵蓋率24.7％、劑次涵蓋率178.5％。