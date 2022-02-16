宗教場所集會活動16日微解封　台南市民政局說明防疫指引

▲台南市民政局長姜淋煌表示，各宗教場所及活動仍須配合指揮中心防疫指引，欲辦理遶境、遊行及500人以上大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並同意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心宣布2月16日起，適度鬆綁春節期間宗教場所及宗教集會活動的防疫措施，如民選公職人員、政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數限制等措施皆予取消，遶境、遊行，以及500人以上宗教活動，要提報防疫計畫並經地方政府同意後即可辦理，以方便民眾回復正常生活。

民政局長姜淋煌表示，各宗教場所及活動仍須配合指揮中心防疫指引，欲辦理遶境、遊行及500人以上大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意後方可辦理，同時建議宗教團體內部人員，儘速接種至少2劑疫苗。

另宗教團體神職人員、執事或其他主持儀式或講道人員，除飲食外仍然須全程佩戴口罩。倘有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離，減少交談。另外，提供非內部人員暫時住宿之場所（如香客大樓、會館），除同住家人外，以1人1室為限。

台南市長黃偉哲提醒，國內疫情時有起伏，雖然宗教防疫措施酌予鬆綁，但民眾進入宗教場所後請務必正確佩戴口罩，並且配合實聯制、量體溫、盡量保持社交距離，也請宗教場所落實環境清消，以維護自身及民眾的安全。